फक्त भारत नाही तर या देशाचे राष्ट्रीय फुल देखील कमळ 

04 January 2026

Author:  मयुर नवले

कमळ हे अतिशय सुंदर दिसणारे फुल.

कमळ 

Picture Credit: Pinterest

चिखलात वाढून देखील कमळ हे सुंदर आणि सुगंधित असते. म्हणूनच ते लोकांचे आवडते फुल आहे.

म्हणून सगळ्यांचे आवडते

त्यामुळे भारताचे राष्ट्रीय फूल आहे. यासोबतच हे फुल अन्य देशांचेही राष्ट्रीय फूल आहे.

राष्ट्रीय फुल

व्हिएतनामचे राष्ट्रीय फूल देखील कमळ आहे. 

व्हिएतनाम

Picture Credit: Pinterest

प्राचीन मिस्रमध्ये देखील कमळ हे त्यांचे राष्ट्रीय फुल होते.

मिस्र 

Picture Credit: Pinterest

श्रीलंकेत निळ्या रंगाचे कमळ त्यांचे राष्ट्रीय फुल आहे.

श्रीलंका

Picture Credit: Pinterest

शापला (वॉटर लिली), हे कमळाच्या कुटुंबातील एक फुल आहे. जे बांगलादेशचे राष्ट्रीय फूल आहे. 

बांगलादेश

Picture Credit: Pinterest

मालदीवचे राष्ट्रीय फूल पिंक लोटस आहे

मालदीव

Picture Credit: Pinterest

