कोणता सुकामेवा खावू नये, जाणून घ्या 

27 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

सुकामेव्यामधील पोषण तत्व 

सुकामेव्यामध्ये पोषण तत्व जास्त प्रमाणात असतात. मात्र उन्हाळ्यात काही सुकामेवा शरीरातील गर्मी वाढते.

जास्त प्रमाणात हे खाल्ल्याने पिंपल्स, पोटाची समस्या होऊ शकते.

जास्त प्रमाणात खाणे

उन्हाळ्यात बदाम जास्त खाल्ल्याने शरीरामध्ये गर्मी, तोंडात फोड येणे आणि पोटाच्या समस्या जाणवू शकतात.

 बदाम

काजूमध्ये फॅटचे प्रमाण असते. उन्हाळ्यात जास्त काजू खाल्ल्याने पोट जास्त वाटणे आणि ॲसिडिटी वाढू शकते.

काजू

मनुक्यांमध्ये साखरेचे प्रमाण भरपूर असते. जास्त खाल्ल्याने रक्तातील साखरेची पातळी लवकर वाढते.

मनुके

खजूर शरीराला उष्णता देतात असे मानले जाते. उष्ण हवामानात जास्त खजूर खाल्ल्याने नाकातून रक्त येणे आणि बद्धकोष्ठता होऊ शकते.

वाळवलेला खजूर 

सुख्या अंजीरमध्ये फायबर भरपूर प्रमाणात असते. जास्त खाल्ल्याने दात, पोटात दुखू शकते.

सुखे अंजीर

