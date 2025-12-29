स्मार्टफोन ठरला बेस्ट सेलिंग

29 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

भारतात Apple ने नवा रेकॉर्ड बनवला आहे. बाकी कंपन्यांना मागे टाकलंय

भारतात iPhone 16 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन आहे, 65 लाख युनिट्सची विक्री

तर Vivo Y29 5G मॉडेलने टोटल 47 लाख युनिट्सची विक्री केलीय

15 महिन्यांपूर्वी iPhone 16 ग्लोबल मार्केटमध्ये लाँच करण्यात आला. 

नो कॉस्ट EMI, आणि ऑफर्समुळे ब्रांडला फायदा मिळत असल्याचं सांगितलं जात आहे

ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप, प्रायमरी कॅमेरा 48MP आणि 12MP सेल्फी कॅमेरा

सुपर रेटीना डिस्प्ले, स्कीन प्रोटेक्शन शील्ड देण्यात आलेली आहे

