जियोच्या 1,299 च्या प्लानमध्ये नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, क्लाउड स्टोरेजचे फायदे
Prime Lite सब्सक्रिप्शन मिळेल, 5G एक्सेस, कॉलिंग डिजिटल फायदे
यूजर्ससाठी फायदेशीर प्लान, 100 रुपयांपासून सुरू होणार
Jio मल्टी OTT प्लान अत्यंत फायदेशीर आहे, 175 रुपयांपासून 500 रुपयांपर्यंत
279 रुपयांपासून 3 हजार 999 रुपयांपर्यंत इंटरनेट रिजार्च लाँच
279 रुपयांचा Netflix Basic प्लान कमी बजेट यूजर्ससाठी चांगला आहे
तुमच्या बजेटनुसार, तुमच्यासाठी कोणता प्लान बेस्ट आहे ते निवडा
