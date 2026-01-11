Jio की Airtel, इंटरनेट जास्त?

Science technology

11 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

जियोच्या 1,299 च्या प्लानमध्ये नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, क्लाउड स्टोरेजचे फायदे

Jio इंटरनेट प्लान

Picture Credit: Pinterest

Prime Lite सब्सक्रिप्शन मिळेल, 5G एक्सेस, कॉलिंग डिजिटल फायदे

Amazon prime प्लान

Picture Credit: Pinterest

यूजर्ससाठी फायदेशीर प्लान, 100 रुपयांपासून सुरू होणार

Jio Hotsstar 

Picture Credit: Pinterest

Jio मल्टी OTT प्लान अत्यंत फायदेशीर आहे, 175 रुपयांपासून 500 रुपयांपर्यंत

Jio मल्टी ott

Picture Credit: Pinterest

279 रुपयांपासून 3 हजार 999 रुपयांपर्यंत इंटरनेट रिजार्च लाँच 

एअरटेल इंटरनेट प्लान

Picture Credit: Pinterest

279 रुपयांचा Netflix Basic प्लान कमी बजेट यूजर्ससाठी चांगला आहे

Netflix प्रीपेड प्लान

Picture Credit: Pinterest

तुमच्या बजेटनुसार, तुमच्यासाठी कोणता प्लान बेस्ट आहे ते निवडा

कोणता प्लान बेस्ट?

Picture Credit: Pinterest

