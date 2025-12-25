फॅटी लिव्हर, या भाज्या उपयुक्त

25 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

फॅटी लिव्हरची समस्या अनेकांना भेडसावते, नुकसान होते

फॅटी लिव्हर

फॅटी लिव्हरची समस्या असल्यास लसूण खा, पोषक घटक असतात

लसूण

पालक खाल्ल्याने आरोग्याला फायदे होतात. लोह, फायबर असते

पालक

व्हिटामिन के, सी, बी, अँटी-ऑक्सिडंट्स असतात

ब्रोकोली

गाजरामुळे फॅटी लिव्हरची समस्या कमी होण्यास मदत मिळते. 

गाजर

अँटी-ऑक्सिडंट्स, व्हिटामिन्स, फायबर, लोह आढळते

भोपळा

मात्र या भाज्या योग्य प्रमाणात खा, अति खाल्ल्यास आरोग्यासाठी घातक

योग्य प्रमाणात खा

