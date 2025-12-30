दारू प्यायल्यावर माणसं अचानक Emotional होतात, जुनी नाती आठवतात
काही जणं अचानक शांत होतात, हसणं थांबतं, अश्रू अनावर होतात
मेंदूचा पुढचा भाग काय बोलायचं ते ठरवतो, दारूमुळे नियंत्रण कमी होते
मनात दडलेल्या भावना आपण लपवतो, नशेमध्ये या भावना बाहेर पडतात
दारूमुळे मेंदूला असं वाटतं की आपण काहीही करू शकतो
दारूमुळे जुन्या आठवणी ताज्या होतात, ब्रेकअप, नाती आठवणी डोळ्यासमोर येतात
