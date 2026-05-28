Bluetooth पटकन Disconnect का होतो?

28 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम 

सामान्य समस्या

Bluetooth Disconnect होणे ही खूप सामान्य समस्या आहे.

Device मध्ये जुने Software असल्यास Connection Stable राहत नाही.

दोन Devices मधील Distance जास्त झाल्यास Signal Weak होतो.

WiFi आणि Bluetooth एकाच Frequency वर काम करत असल्याने Interference होऊ शकतो.

Low Battery मुळेही Earbuds किंवा Speaker Disconnect होतात.

एकाच वेळी अनेक Devices Pair केल्यास Problem वाढू शकते.

Bluetooth Cache Clear केल्याने अनेकदा Issue Fix होतो.

नवीन Update आणि Reset मुळे Connection पुन्हा Stable होऊ शकतो.

