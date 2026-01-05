कुत्रा हा इमानदार प्राणी आहे, घरातील कुत्रा हा कुटुंबाचाच भाग बनतो
कुंत्र्यांची वास घेण्याची क्षमता खूप जास्त आणि तीव्र असते.
अनेकवेळा आपण हे पाहतो की कुत्रा काही ठराविक व्यक्तींवरच जास्त भुंकतो
एखादी व्यक्ती घाबरली असेल तर कुत्रा त्या व्यक्तीच्या भीतीच्या वासाला ओळखतो
त्यामुळेच कुत्रे घाबरलेल्या व्यक्तींवर जास्त भुंकताना दिसतात
थेट डोळ्यात पाहणं, फास्ट चालणं, धावणं या हालचाली त्यांना धोकादायक वाटतात
एखाद्याने त्यांना मारलं असेल किंवा घाबरवलेलं असेल तर कुत्रे ते विसरत नाहीत
