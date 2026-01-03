घोडा बसू का नाही शकत? 

03 January 2026

Author:  मयुर नवले

घोडा हा त्याच्या वेगवान शैलीमुळे ओळखला जातो.

घोडा 

Picture Credit: Pixabay

अनेकदा घोडे धावताना किंवा उभे राहून चारा खाताना दिसतात. मात्र, ते बसत का नाही?

घोडा का बसत नाही?

घोडा बसू शकत नाही याचे मुख्य कारण म्हणजे त्याची शारीरिक रचना.

हे आहे कारण?

असे नाही की घोडा बसूच शकत नाही. मात्र, तो बसताना त्याच्या शरीर आणि पायावर अधिक दबाव येतो.

शरीरावर पडणारा दबाव

घोड्याचा स्वभाव हा धावण्याचा असतो. ते जर बसले तर त्यांना पुन्हा धावण्यासाठी वेळ लागतो.

धावण्याचा स्वभाव

वैज्ञानिकांच्या मते, घोडे हे चंचल असतात. जेणेकरून त्यांना उभेच राहायला आवडते.

उभे राहायला आवडते

जेव्हा एखादा घोडा थकला असेल किंवा ती जखमी झाला असेल तर तो आराम करण्यासाठी बसतो.

तेव्हाच घोडा बसतो

Picture Credit: Pinterest

