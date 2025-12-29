पाय स्वच्छ करण्यासाठी वापरा या 5 टिप्स
Picture Credit: Pinterest
पाय स्वच्छ ठेवणं गरजेचं असतं, त्यामुळे पायांची समस्या उद्भवत नाही
लिंबू आणि हळदीने पायांची स्वच्छता करावी.
झोपण्याआधी पायांना एलोवेरा जेलने मसाज करावा.
मुलतानी माती पायांना लावूनही तुम्ही पायांचा कालेपणा दूर करू शकता
कॉफी आणि खोबरेल तेलाचा स्क्रब पायांना लावल्यानेही फायदा होतो
पाय स्वच्छ करण्यासाठी बेकिंग सोडा वापरा, त्यामुळे पाय स्वच्छ होतील
