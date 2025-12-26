Kawasaki W230 चा टीजर सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला
Picture Credit: Instagram
रेट्रो लूक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी असलेली ही बाईक Yamaha RX100 ची आठवण देते
Picture Credit: Instagram
या बाईकची स्पर्धा Honda च्या Hunter शी आहे
Picture Credit: Kawasaki
क्लासिक फ्रंट, रियर मडगार्ड, गोल हँडलॅम्प, टीयरड्रॉप शेप Fuel tank
Picture Credit: Kawasaki
233 cc चे सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड पेट्रोल इंजिन, 17 bhp पॉवर, 19 nm टॉर्क
Picture Credit: Kawasaki
फ्रंट सस्पेंशन, ड्युएल-शॉक रियर एब्जॉर्बर्स, ट्विन-पॉड सेमी डिजीटल
Picture Credit: Kawasaki
5 स्पीड गियरबॉक्स देण्यात आले आहेत, KLX230 इंजिन भारतीय बाजारपेठेत असेल
Picture Credit: Kawasaki
3 लाखापेक्षा जास्त किंमत, बाईकचे लोकल प्रॉडक्शन सुरू झाल्याने किंमत 1.84 लाख
Picture Credit: Kawasaki