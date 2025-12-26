Hunter ला टक्कर देणार ही बाईक

26 December 2025

Author:  शिल्पा आपटे

Kawasaki W230 चा टीजर सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला

क्लासिक बाईक

Picture Credit: Instagram

रेट्रो लूक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी असलेली ही बाईक Yamaha RX100 ची आठवण देते

रेट्रो लूक

Picture Credit: Instagram

या बाईकची स्पर्धा Honda च्या Hunter शी आहे

स्पर्धा

Picture Credit: Kawasaki

क्लासिक फ्रंट, रियर मडगार्ड, गोल हँडलॅम्प, टीयरड्रॉप शेप Fuel tank

डिझाइन

Picture Credit:  Kawasaki

233 cc चे सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड पेट्रोल इंजिन, 17 bhp पॉवर, 19 nm टॉर्क

इंजिन

Picture Credit:  Kawasaki

फ्रंट सस्पेंशन, ड्युएल-शॉक रियर एब्जॉर्बर्स, ट्विन-पॉड सेमी डिजीटल

क्लस्टर

Picture Credit: Kawasaki

5 स्पीड गियरबॉक्स देण्यात आले आहेत, KLX230 इंजिन भारतीय बाजारपेठेत असेल

गियरबॉक्स

Picture Credit: Kawasaki

3 लाखापेक्षा जास्त किंमत, बाईकचे लोकल प्रॉडक्शन सुरू झाल्याने किंमत 1.84 लाख

किंमत

Picture Credit: Kawasaki

