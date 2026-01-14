Yamaha ने Dark Edition सह Yamaha MT-15 लाँच केलीय
Gen Z मध्ये ही बाइक खूपच पॉप्युलर आहे. अपडेटेड फीचर्स आहेत
high परफॉर्मन्स 155 cc चे लिक्विड-कूल्ड, 4 स्ट्रोक, SOHC इंजिन
18.4 PS पॉवर आणि 14.1 nm टॉर्क जनरेट करते, 6 स्पीड-गियरबॉक्स
45-48 kmpl माइलेज देते, गियर शिफ्टिंगची ऑफर मिळते
रायडिंग कम्फर्ट आणि कंट्रोलसाठी USD फ्रंट फोर्क्स सस्पेंशन मिळते
या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत 1.68 लाख रुपयांपासून आहे
ही बाइक EMI वर घेण्याचा विचार करत असाल तर 3 हजार 499 EMI आहे
