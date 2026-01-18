ही बाइक तरुणांमध्ये पॉप्युलर आहे, आवडती बाइक आहे
Picture Credit: Yamaha
Yamaha R15 वर बंपर डिस्काउंट देण्यात आला आहे
Yamaha R15 सीरिजमधील बाइक्सवर 5 हजार रुपये डिस्काउंट देण्यात आला
Yamaha R15 सीरिजची किंमत 1 लाख 50 हजार 700 रुपयांपासून सुरू
रेसिंग डिझाइन, तंत्रज्ञान, ड्रायव्हिंगमुळे ही बाईक तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे
भारतात दहा लाखांहून अधिक युनिट्सचे उत्पादन करण्यात आलंय
155 cc लिक्विड-कूल्ड, फ्युएल-इंजेक्टेड इंजिन, डेल्टाबॉक्स,
Yamaha R15 S-1,50,700 रुपये, V4 ची किंमत 1,66,200 रुपये, M ची किंमत 1,81,100
