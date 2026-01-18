Yamaha R15 वर बंपर डिस्काउंट

18 January 2026

Author:  शिल्पा आपटे

ही बाइक तरुणांमध्ये पॉप्युलर आहे, आवडती बाइक आहे

Yamaha R15

Picture Credit: Yamaha

Yamaha R15 वर बंपर डिस्काउंट देण्यात आला आहे

ऑफर

Picture Credit:  Yamaha

Yamaha R15 सीरिजमधील बाइक्सवर 5 हजार रुपये डिस्काउंट देण्यात आला

किती डिस्काउंट

Picture Credit: Yamaha

Yamaha R15 सीरिजची किंमत 1 लाख 50 हजार 700 रुपयांपासून सुरू

किंमत

Picture Credit: Yamaha

रेसिंग डिझाइन, तंत्रज्ञान, ड्रायव्हिंगमुळे ही बाईक तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे

रेसिंग स्टाइल

Picture Credit: Yamaha

भारतात दहा लाखांहून अधिक युनिट्सचे उत्पादन करण्यात आलंय

उत्पादन

Picture Credit: Yamaha

155 cc लिक्विड-कूल्ड, फ्युएल-इंजेक्टेड इंजिन, डेल्टाबॉक्स, 

इंजिन

Picture Credit: Yamaha

Yamaha R15 S-1,50,700 रुपये, V4 ची किंमत 1,66,200 रुपये, M ची किंमत 1,81,100 

मॉडेल

Picture Credit: Yamaha

