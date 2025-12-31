बाईक-स्कूटर्सची डिमांड 2025 मध्ये वाढलीय
Picture Credit: Pinterest
बाईक आणि स्कूटरच्या युनिट्सची विक्री 2 कोटींच्या घरात झालीय.
Picture Credit: Pinterest
जानेवारी-डिसेंबर 2025 पासून रजिस्ट्रेशन संख्या 2 कोटींपर्यंत गेलीय
Picture Credit: Pinterest
फॅक्ट्रीतून डिलरपर्यंत कारची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त आहे
Picture Credit: Pinterest
या आधी 28 टक्के GST लागायचा, आता बाइक-स्कूटरवरचा GST 18 टक्क्यांवर
Picture Credit: Pinterest
ग्रामीण भागात बाइक आणि स्कूटरची विक्री यावर्षी जास्त प्रमाणात झालीय
Picture Credit: Pinterest