जानेवारीत पंचग्रही योग बनणार आहे, जो शुभ मानला जातो
सूर्य, मंगळ, बुध, शुक्र आणि चंद्राची मकर राशीत युती होणार
13 जानेवारीला शुक्र मकर राशीत प्रवेश करणार
येत्या 16 जानेवारीला सूर्याचा मकर राशीत प्रवेश
18 जानेवारीला चंद्र आणि 24 जानेवारीला बुधाचा मकर राशीच प्रवेश
आत्मविश्वास वाढणार, नोकरीत प्रमोशन मिळणार, मान-सम्मान वाढणार
उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत मिळणार, करिअरमध्ये सकारात्मक बदल होणार
मेहनतीचे फळ मिळणार, कुटुंबात सुख-समृद्धी येणार
