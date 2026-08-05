जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

05 Aug 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

कामातील नवीन आव्हानांना सामोरे जाल आणि धनलाभाचे योग आहेत.

मेष

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कुटुंबासोबत वेळ मजेत जाईल; महत्त्वाच्या कामात यश मिळेल.

वृषभ

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नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी दिवस अतिशय अनुकूल आहे.

मिथुन

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आरोग्याची काळजी घ्या; नको त्या खर्चांवर नियंत्रण ठेवा.

कर्क

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आत्मविश्वासात वाढ होईल; नोकरीत वरिष्ठांची साथ लाभेल.

सिंह

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व्यवसायात आर्थिक भरभराट होईल आणि थकलेली कामे मार्गी लागतील.

 कन्या

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भाग्याची भक्कम साथ मिळेल; दूरचे प्रवास घडण्याची शक्यता आहे.

 तूळ

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वाणीवर ताबा ठेवा आणि वाहन चालवताना खबरदारी बाळगा.

वृश्चिक

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नातेसंबंधात मधुरता येईल; व्यावसायिक भागीदारीत मोठा फायदा होईल.

धनु

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विरोधकांवर मात कराल; कामाच्या ठिकाणी तुमचे कौतुक होईल.

मकर

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विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासात प्रगतीचा आणि नव्या संधींचा दिवस आहे.

कुंभ

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मानसिक शांतता लाभेल आणि घरात आनंदी वातावरण राहील.

मीन

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