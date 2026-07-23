Google ने Android 17 मध्ये AI, सुरक्षा, मल्टीटास्किंग आणि परफॉर्मन्सवर भर देत अनेक नवीन फीचर्स सादर केले आहेत.
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Android 17 मध्ये Gemini AI अधिक वेगवान आणि उपयुक्त बनले आहे. दैनंदिन कामे, शोध आणि स्मार्ट सूचना अधिक सहज मिळतात.
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मोठ्या स्क्रीन, फोल्डेबल आणि टॅबलेटवर एकाच वेळी अनेक Apps वापरणे आता अधिक सोपे झाले आहे.
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Appsना कोणता डेटा द्यायचा यावर आता अधिक नियंत्रण मिळते. यामुळे वैयक्तिक माहिती अधिक सुरक्षित राहते.
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फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून कॅमेरा अनुभव अधिक स्मूथ झाला आहे.
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Android 17 मध्ये Apps जलद उघडतात आणि गेमिंगदरम्यान अधिक स्थिर परफॉर्मन्स मिळतो.
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बॅकग्राउंड प्रोसेस अधिक कार्यक्षम झाल्यामुळे बॅटरीचा वापर कमी होण्यास मदत होते.
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व्हिडिओ, फोटो आणि कंटेंट तयार करणाऱ्यांसाठी नवीन मीडिया आणि एडिटिंग सुधारणा देण्यात आल्या आहेत.
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व्हिडिओ, फोटो आणि कंटेंट तयार करणाऱ्यांसाठी नवीन मीडिया आणि एडिटिंग सुधारणा देण्यात आल्या आहेत.
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Android 17 चे अपडेट टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होणार असून, कोणत्या ब्रँड आणि मॉडेलला अपडेट मिळेल हे संबंधित कंपनीच्या अपडेट धोरणावर अवलंबून असेल.
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