मायलेजमध्ये नंबर 1! भारतातील Top 10 CNG कार्स

Automobile

04 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

१०. टाटा पंच

७.३० लाख ते १०.१७ लाख दरम्यान किंमत असलेली ही गाडी २६.९९ किमी मायलेज देते.

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९. होंडाई एक्सटर

७.५१ लाख ते ९.५३ लाख दरम्यान किंमत असलेली ही गाडी २७. १० किमीची इंधन कार्यक्षमता आहे.

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यांची किंमत ८.५४ लाख ते ९.४०  लाख दरम्यान असून त्या २८.५२ किमी मायलेज देतात.

८. मारुती सुझुकी फ्रॉन्क्स, टोयोटा टायसर

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८.४८ लाख ते ९.८० लाख रुपयांदरम्यान किंमत असलेल्या या गाड्या ३०.६१ किमी मायलेज देतात.

७. मारुती सुझुकी बलेनो, टोयोटा ग्लान्झा

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याची किंमत ५.९२ लाख ते ६.१२ लाख रुपये असून हे ३२.७३ किमी मायलेज देते.

६. मारुती सुझुकी एस-प्रोसो

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८.२० लाख ते ९.२० लाख रुपयांच्या दरम्यान किंमत असलेली ही कार ३२.८५ किमी मायलेज देते.

५. मारुती सुझुकी स्विफ्ट

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८.७९ लाख ते ९.८९ लाख दरम्यान किंमत असलेली ही कार ३.७३ किमी मायलेज देते.

४. मारुती सुझुकी डिझायर

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५.९० लाख ते .२१ लाख रुपयांच्या दरम्यान किंमत असलेली ही कार ३.८५ किमी मायलेज देते.

३. मारुती सुझुकी अल्टो के १०

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६.६९ लाख ते ७.१३ लाख दरम्यान किंमत असलेली ही गाडी ३४.०५ किमी मायलेज देते.

२. मारुती सुझुकी वॅगन आर

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६.९० लाख किंमत असलेली ही कार ३४.४३ किमी मायलेजसह सर्वाधिक इंधन कार्यक्षमता देते.

१. मारुती सुझुकी सेलेरिओ

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आता Mileage नाही, तर Safety पाहून Cars खरेदी होतायत

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