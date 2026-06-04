७.३० लाख ते १०.१७ लाख दरम्यान किंमत असलेली ही गाडी २६.९९ किमी मायलेज देते.
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७.५१ लाख ते ९.५३ लाख दरम्यान किंमत असलेली ही गाडी २७. १० किमीची इंधन कार्यक्षमता आहे.
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यांची किंमत ८.५४ लाख ते ९.४० लाख दरम्यान असून त्या २८.५२ किमी मायलेज देतात.
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८.४८ लाख ते ९.८० लाख रुपयांदरम्यान किंमत असलेल्या या गाड्या ३०.६१ किमी मायलेज देतात.
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याची किंमत ५.९२ लाख ते ६.१२ लाख रुपये असून हे ३२.७३ किमी मायलेज देते.
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८.२० लाख ते ९.२० लाख रुपयांच्या दरम्यान किंमत असलेली ही कार ३२.८५ किमी मायलेज देते.
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८.७९ लाख ते ९.८९ लाख दरम्यान किंमत असलेली ही कार ३.७३ किमी मायलेज देते.
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५.९० लाख ते .२१ लाख रुपयांच्या दरम्यान किंमत असलेली ही कार ३.८५ किमी मायलेज देते.
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६.६९ लाख ते ७.१३ लाख दरम्यान किंमत असलेली ही गाडी ३४.०५ किमी मायलेज देते.
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६.९० लाख किंमत असलेली ही कार ३४.४३ किमी मायलेजसह सर्वाधिक इंधन कार्यक्षमता देते.
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आता Mileage नाही, तर Safety पाहून Cars खरेदी होतायत