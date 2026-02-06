सर्वात जास्त माइलेज देणाऱ्या टॉप 10 CNG कार

Auto

06 February 2026

Author: वेद बर्वे

माइलेज: 26.99 km/kg किंमत: 7.30 ते 10.17 लाख

TATA PUNCH

Picture Credit: Pinterest

माइलेज: 27.10 km/kg किंमत: 7.51 ते 9.53 लाख

Hyundai Exter

Picture Credit: Pinterest

माइलेज: 28.52 km/kg किंमत: 8.54 ते 9.40 लाख

Maruti Suzuki Fronx

Picture Credit: Pinterest

माइलेज: 30.61 km/kg किंमत: 8.48 ते 9.80 लाख

Suzuki Baleno

Picture Credit: Pinterest

माइलेज: 32.73 km/kg किंमत: 5.92 ते 6.12 लाख

Suzuki S-presso

Picture Credit: Pinterest

माइलेज: 32.85 km/kg किंमत: 8.20 ते 9.20 लाख

Suzuki Swift

Picture Credit: Pinterest

माइलेज: 33.73 km/kg किंमत: 8.79 ते 9.89 लाख

Swift Dzrie

Picture Credit: Pinterest

माइलेज: 33.85 km/kg किंमत: 5.90 ते 6.21 लाख

Alto K10

Picture Credit: Pinterest

माइलेज: 34.5 km/kg किंमत: 6.69 ते 7.13 लाख

Wagon R

Picture Credit: Pinterest

