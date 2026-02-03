सर्वप्रथम चिकन स्वच्छ धुऊन मध्यम आकाराचे तुकडे करा.
Picture Credit: Pinterest
एका भांड्यात दही, आलं-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, जिरे पावडर, धणे पावडर, मीठ आणि लिंबाचा रस एकत्र मिसळा.
Picture Credit: Pinterest
या मॅरिनेशनमध्ये चिकन घालून चांगले मिक्स करा आणि किमान 2 तास (किंवा रात्रभर) मुरू द्या.
Picture Credit: Pinterest
तवा, ओव्हन किंवा ग्रिल गरम करून त्यावर थोडे तेल लावा.
Picture Credit: Pinterest
मुरवलेले चिकन तुकडे ठेवून मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी भाजा.
Picture Credit: Pinterest
चिकन शिजताना वरून थोडे बटर किंवा तेल लावा, त्यामुळे टिक्का रसाळ राहतो.
Picture Credit: Pinterest
चिकन पूर्णपणे शिजून हलका भाजलेला रंग आल्यावर गॅस बंद करा आणि पुदीना चटणीसोबत सर्व्ह करा.
Picture Credit: Pinterest