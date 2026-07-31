Hero MotoCorp च्या VIDA ब्रँडने VX2 Go FB भारतात लॉन्च केला आहे. घरात चार्जिंग पॉइंट असलेल्या ग्राहकांसाठी हा Fixed Battery असलेला इलेक्ट्रिक स्कूटर पर्याय आहे.
Picture Credit: vidaworld
VIDA VX2 Go FB मध्ये 3.1kWh Fixed Battery देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार हा स्कूटर 127 किमी IDC रेंज देतो, त्यामुळे रोजच्या प्रवासासाठी तो उपयुक्त ठरू शकतो.
Picture Credit: vidaworld
या स्कूटरमध्ये 6kW Swingarm Motor देण्यात आली आहे. शहरातील दैनंदिन वापरासाठी स्मूथ आणि चपळ परफॉर्मन्स देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
Picture Credit: vidaworld
VIDA VX2 Go FB ची एक्स-शोरूम किंमत ₹1.13 लाख ठेवण्यात आली आहे. हा व्हेरिएंट घरच्या चार्जिंगची सुविधा असलेल्या ग्राहकांना लक्षात घेऊन सादर करण्यात आला आहे.
Picture Credit: vidaworld
VX2 मालिकेत आता एकूण 6 व्हेरिएंट्स उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना बॅटरी प्रकार, रेंज आणि बजेटनुसार अधिक पर्याय मिळतात.
Picture Credit: vidaworld
ज्यांच्या घरी पार्किंगसोबत चार्जिंगची सुविधा आहे आणि रोजच्या प्रवासासाठी जास्त रेंज असलेला EV स्कूटर हवा आहे, त्यांच्यासाठी VIDA VX2 Go FB हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: vidaworld
जास्त रेंज, Fixed Battery, 6kW मोटर आणि Hero MotoCorp चा विश्वास यामुळे VIDA VX2 Go FB भारतीय EV बाजारातील एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: vidaworld