₹1.13 लाखांत 127KM रेंज! Hero VIDA VX2 Go FB मध्ये काय आहे खास?

Automobile

31 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Hero MotoCorp च्या VIDA ब्रँडने VX2 Go FB भारतात लॉन्च केला आहे. घरात चार्जिंग पॉइंट असलेल्या ग्राहकांसाठी हा Fixed Battery असलेला इलेक्ट्रिक स्कूटर पर्याय आहे.

नवीन VX2 Go FB ची एंट्री

Picture Credit: vidaworld

VIDA VX2 Go FB मध्ये 3.1kWh Fixed Battery देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार हा स्कूटर 127 किमी IDC रेंज देतो, त्यामुळे रोजच्या प्रवासासाठी तो उपयुक्त ठरू शकतो.

127 किमीची IDC रेंज

Picture Credit: vidaworld

या स्कूटरमध्ये 6kW Swingarm Motor देण्यात आली आहे. शहरातील दैनंदिन वापरासाठी स्मूथ आणि चपळ परफॉर्मन्स देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

दमदार मोटर

Picture Credit: vidaworld

VIDA VX2 Go FB ची एक्स-शोरूम किंमत ₹1.13 लाख ठेवण्यात आली आहे. हा व्हेरिएंट घरच्या चार्जिंगची सुविधा असलेल्या ग्राहकांना लक्षात घेऊन सादर करण्यात आला आहे.

किंमत किती?

Picture Credit: vidaworld

VX2 मालिकेत आता एकूण 6 व्हेरिएंट्स उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना बॅटरी प्रकार, रेंज आणि बजेटनुसार अधिक पर्याय मिळतात.

आता 6 व्हेरिएंट्स

Picture Credit: vidaworld

ज्यांच्या घरी पार्किंगसोबत चार्जिंगची सुविधा आहे आणि रोजच्या प्रवासासाठी जास्त रेंज असलेला EV स्कूटर हवा आहे, त्यांच्यासाठी VIDA VX2 Go FB हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.

कोणासाठी योग्य?

Picture Credit: vidaworld

जास्त रेंज, Fixed Battery, 6kW मोटर आणि Hero MotoCorp चा विश्वास यामुळे VIDA VX2 Go FB भारतीय EV बाजारातील एक महत्त्वाचा पर्याय ठरू शकतो.

अंतिम निष्कर्ष

Picture Credit: vidaworld

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