TVS Motor ने Raider 125 Super Squad Edition मध्ये Doctor Doom Edition सादर केली आहे. Marvel-प्रेरित या नव्या एडिशनमुळे बाईकला वेगळा आणि आकर्षक लूक मिळाला आहे.
Picture Credit: tvsmotor
TVS Raider Doctor Doom Edition ची एक्स-शोरूम किंमत ₹95,320 ठेवण्यात आली आहे. ही आवृत्ती Super Squad Edition (SSE) लाइनअपचा भाग आहे.
Picture Credit: tvsmotor
या एडिशनमध्ये Doctor Doom-प्रेरित ग्राफिक्स, रंगसंगती आणि स्टायलिश डिझाइन देण्यात आले आहे. यामुळे बाईकचा स्पोर्टी लूक आणखी उठून दिसतो.
Picture Credit: tvsmotor
बाईकमध्ये पूर्वीप्रमाणेच 124.8cc सिंगल-सिलेंडर, एअर-ऑइल कूल्ड इंजिन देण्यात आले आहे. त्यामुळे परफॉर्मन्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
Picture Credit: tvsmotor
Doctor Doom Edition मध्ये डिजिटल कन्सोल, SmartXonnect कनेक्टिव्हिटी, LED हेडलॅम्प, Glide Through Traffic (GTT) आणि इतर आधुनिक फीचर्स उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: tvsmotor
जर तुम्ही Marvel चे चाहते असाल आणि स्टायलिश 125cc बाईक शोधत असाल, तर TVS Raider Doctor Doom Edition तुमच्यासाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
Picture Credit: tvsmotor
TVS Raider Doctor Doom Edition ही फक्त नवीन रंगसंगती नाही, तर Marvel थीममुळे वेगळी ओळख निर्माण करणारी स्पेशल एडिशन आहे. स्टाईल आणि फीचर्सचा मेळ हवा असेल, तर ही बाईक नक्कीच लक्ष वेधून घेते.
Picture Credit: tvsmotor