जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

16 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

आजचा दिवस ऊर्जेने भरलेला असेल; नोकरी-व्यवसायात नवीन आणि फायदेशीर संधी मिळतील.

मेष

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कुटुंबासोबत चांगला वेळ जाईल; जुने रेंगाळलेले प्रश्न आज हुशारीने सुटू शकतील.

वृषभ

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आर्थिक लाभाचे उत्तम योग असून नवीन गुंतवणुकीसाठी आजचा दिवस अनुकूल आहे.

मिथुन

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कौटुंबिक सुख लाभेल, परंतु आर्थिक व्यवहार करताना आणि बोलताना संयम बाळगणे गरजेचे आहे.

कर्क

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वायफळ खर्च टाळण्यासाठी आर्थिक नियोजनावर लक्ष द्या आणि जोडीदाराशी वाद टाळा.

सिंह

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स्वतःच्या बुद्धीने निर्णय घ्या, कामाच्या ठिकाणी गुप्त शत्रूंपासून सावध राहणे हितकारक ठरेल.

 कन्या

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कामात मनासारखे यश मिळाल्याने मन प्रसन्न राहील आणि नवीन फायदेशीर ओळखी होतील.

 तूळ

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वैवाहिक जीवनात गोडवा वाढेल आणि कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कष्टाचे योग्य फळ मिळेल.

वृश्चिक

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भाग्याची भक्कम साथ लाभेल; नोकरी शोधणाऱ्यांना आज चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे.

धनु

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आरोग्याची काळजी घ्या आणि वाहन चालवताना किंवा घाईगडबडीत काम करताना सावध राहा.

मकर

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व्यावसायिक भागीदारीतून चांगला लाभ होईल आणि जोडीदाराचा सल्ला मोलाचा ठरेल.

कुंभ

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कोर्ट-कचेरी किंवा रखडलेल्या कामात गती येईल आणि विरोधकांवर मात करणे सोपे होईल.

मीन

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