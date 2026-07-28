160km रेंजसह नवीन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक
Picture Credit:Avore
– Introductory Price: ₹1,24,999 (पहिल्या 10,000 ग्राहकांसाठी) – Regular Price: ₹1,34,999 (एक्स-शोरूम)
Picture Credit:Avore
3.24kWh बॅटरी पॅकसह EX1 एका चार्जमध्ये 160 किमी (दावा केलेली रेंज) देते.
Picture Credit:Avore
– टॉप स्पीड: 100 किमी/ताशी – 0-40 किमी/ताशी: 3.2 सेकंद – 10.5kW मोटर
Picture Credit:Avore
7-इंच LCD डिस्प्ले, 4 रायडिंग मोड्स (Eco, City, Sport, Reverse), LED लाइट्स आणि स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी मिळते.
Picture Credit:Avore
– बुकिंग रक्कम: फक्त ₹799 – डिलिव्हरी लवकरच सुरू होणार आहे.
Picture Credit:Avore
EX1 तीन रंगांमध्ये उपलब्ध: – Starlit Blue – Meteor Red – Stellar Black
Picture Credit:Avore
शहरातील रोजचा प्रवास, कमी रनिंग कॉस्ट आणि स्टायलिश इलेक्ट्रिक बाइक शोधणाऱ्यांसाठी EX1 आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
Picture Credit:Avore
जर तुमचे बजेट ₹1.5 लाखांच्या आत असेल आणि चांगली रेंज व आधुनिक फीचर्स हवे असतील, तर Avore EX1 विचार करण्यासारखी नवीन EV बाइक आहे.
Picture Credit:Avore