160km रेंज, 100km/h स्पीड! Avore EX1 ने Ola आणि Revolt ला दिले आव्हान?

Automobile

28 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

160km रेंजसह नवीन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक

Avore EX1 लॉन्च!

Picture Credit:Avore

Introductory Price: ₹1,24,999 (पहिल्या 10,000 ग्राहकांसाठी) Regular Price: ₹1,34,999 (एक्स-शोरूम)

आकर्षक किंमत

Picture Credit:Avore

3.24kWh बॅटरी पॅकसह EX1 एका चार्जमध्ये 160 किमी (दावा केलेली रेंज) देते.

160km ची रेंज

Picture Credit:Avore

टॉप स्पीड: 100 किमी/ताशी 0-40 किमी/ताशी: 3.2 सेकंद 10.5kW मोटर

दमदार परफॉर्मन्स

Picture Credit:Avore

7-इंच LCD डिस्प्ले, 4 रायडिंग मोड्स (Eco, City, Sport, Reverse), LED लाइट्स आणि स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी मिळते.

स्मार्ट फीचर्स

Picture Credit:Avore

बुकिंग रक्कम: फक्त ₹799 – डिलिव्हरी लवकरच सुरू होणार आहे.

Pre-Booking सुरू

Picture Credit:Avore

EX1 तीन रंगांमध्ये उपलब्ध: – Starlit Blue – Meteor Red – Stellar Black

रंगांचे पर्याय

Picture Credit:Avore

शहरातील रोजचा प्रवास, कमी रनिंग कॉस्ट आणि स्टायलिश इलेक्ट्रिक बाइक शोधणाऱ्यांसाठी EX1 आकर्षक पर्याय ठरू शकते.

कोणासाठी योग्य?

Picture Credit:Avore

जर तुमचे बजेट ₹1.5 लाखांच्या आत असेल आणि चांगली रेंज व आधुनिक फीचर्स हवे असतील, तर Avore EX1 विचार करण्यासारखी नवीन EV बाइक आहे.

खरेदी करावी का?

Picture Credit:Avore

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