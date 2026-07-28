दमदार परफॉर्मन्स – रेंज: 323 किमी (IDC) – टॉप स्पीड: 155 किमी/ताशी – किंमत: ₹2.99 लाखांपासून
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गिअरबॉक्ससह EV – रेंज: 172 किमी (IDC) – 4-स्पीड गिअरबॉक्स – किंमत: ₹1.94 लाखांपासून
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नवीन स्पोर्ट्स EV – रेंज: 260 किमी (IDC) – टॉप स्पीड: 114 किमी/ताशी – किंमत: ₹1.70 लाख – Pre-Booking: ₹799 पासून
Picture Credit:Avore
रोजच्या वापरासाठी योग्य – रेंज: 175 किमी (IDC) – टॉप स्पीड: 95 किमी/ताशी – किंमत: ₹1 लाखांपासून
Picture Credit:Oben
लोकप्रिय इलेक्ट्रिक बाइक – रेंज: 150 किमी पर्यंत – टॉप स्पीड: 85 किमी/ताशी – किंमत: ₹1.24 लाखांपासून
Picture Credit:Revolt
- रेंज - चार्जिंग वेळ - बॅटरी वॉरंटी - सर्व्हिस नेटवर्क - टॉप स्पीड
Picture Credit:Revolt
– Performance: Ultraviolette F77 – Technology: Matter AERA – Value for Money: Avore EX2S – Daily Ride: Oben Rorr EZ – City Commute: Revolt RV400
Picture Credit:Avore
तुमच्या बजेट, वापर आणि अपेक्षित परफॉर्मन्सनुसार योग्य EV Sports Bike निवडा आणि खरेदीपूर्वी टेस्ट राइड नक्की घ्या.
Picture Credit:Avore