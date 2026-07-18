जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

18 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

नवीन कामात यश मिळेल आणि रखडलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे.

मेष

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नोकरी-व्यवसायात प्रगतीचे योग असून, सहकाऱ्यांचे उत्तम सहकार्य लाभेल.

वृषभ

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मानसिक ताण कमी होईल आणि कुटुंबासोबत आनंदात वेळ जाईल.

मिथुन

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आरोग्याची काळजी घ्या, आज धावपळ आणि खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.

कर्क

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आत्मविश्वासात वाढ होईल आणि आज तुम्हाला धनलाभाचे योग आहेत.

सिंह

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विरोधकांवर मात कराल आणि कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कौशल्याचे कौतुक होईल.

 कन्या

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रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि जुन्या मित्रांच्या भेटीने मन प्रसन्न होईल.

 तूळ

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बोलण्यावर संयम ठेवा, आज वादविवाद टाळणे फायद्याचे ठरेल.

वृश्चिक

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रखडलेले कायदेशीर प्रश्न सुटतील आणि जोडीदाराची उत्तम साथ लाभेल.

धनु

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आरोग्यात सुधारणा होईल आणि व्यवसायात नवीन संधी उपलब्ध होतील.

मकर

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रचनात्मक कामात रस वाढेल आणि प्रिय व्यक्तीकडून शुभवार्ता मिळेल.

कुंभ

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घरात आनंदाचे वातावरण राहील आणि अचानक धनलाभाची शक्यता आहे.

मीन

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