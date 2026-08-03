Bajaj ची अपडेटेड Pulsar 125 अधिकृत लाँचपूर्वी डीलरशिपमध्ये दिसली आहे. त्यामुळे तिचे लाँच आता लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
या बाईकमध्ये नव्या डिझाइनची LED हेडलाइट आणि LED इंडिकेटर्स दिले जाणार आहेत. त्यामुळे रात्रीची व्हिजिबिलिटी अधिक चांगली मिळेल.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
फ्युएल टँक, साइड पॅनल आणि इंजिन काऊलवर नवीन ग्राफिक्स देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाईकचा लूक अधिक आकर्षक दिसतो.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
अपडेटेड मॉडेलमध्ये 124.4cc एअर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन कायम ठेवण्यात आले आहे. हे इंजिन 5-स्पीड गिअरबॉक्ससह येते.
Picture Credit: Pinterest
हे इंजिन सुमारे 11.8 hp पॉवर आणि 10.8 Nm टॉर्क निर्माण करते. शहरातील रोजच्या वापरासाठी ही बाईक पूर्वीप्रमाणेच योग्य ठरेल.
Picture Credit: Pinterest
टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, ट्विन रिअर शॉक अब्झॉर्बर आणि 17-इंच अलॉय व्हील्समध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही.
Picture Credit: Pinterest
अपडेटेड Pulsar 125 सिंगल-सीट आणि स्प्लिट-सीट अशा दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
Picture Credit: Pinterest
नवीन LED फीचर्स आणि कॉस्मेटिक अपडेट्समुळे बाईकची किंमत सध्याच्या मॉडेलपेक्षा किंचित जास्त असण्याची शक्यता आहे.
Picture Credit: Pinterest
डीलरशिपमध्ये बाईक पोहोचल्याने Bajaj लवकरच 2026 Pulsar 125 अधिकृतपणे लाँच करू शकते.
Picture Credit: Pinterest