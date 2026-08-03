2026 Bajaj Pulsar 125 लवकरच भारतात

Automobile

03 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

नवीन Pulsar 125 ची एंट्री

Bajaj ची अपडेटेड Pulsar 125 अधिकृत लाँचपूर्वी डीलरशिपमध्ये दिसली आहे. त्यामुळे तिचे लाँच आता लवकरच होण्याची शक्यता आहे.

Picture Credit: Pinterest

Picture Credit: Pinterest

पहिल्यांदाच LED हेडलाइट

या बाईकमध्ये नव्या डिझाइनची LED हेडलाइट आणि LED इंडिकेटर्स दिले जाणार आहेत. त्यामुळे रात्रीची व्हिजिबिलिटी अधिक चांगली मिळेल.

Picture Credit: Pinterest

Picture Credit: Pinterest

फ्रेश ग्राफिक्स, स्पोर्टी लूक

फ्युएल टँक, साइड पॅनल आणि इंजिन काऊलवर नवीन ग्राफिक्स देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाईकचा लूक अधिक आकर्षक दिसतो.

Picture Credit: Pinterest

Picture Credit: Pinterest

इंजिनमध्ये नाही बदल

अपडेटेड मॉडेलमध्ये 124.4cc एअर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन कायम ठेवण्यात आले आहे. हे इंजिन 5-स्पीड गिअरबॉक्ससह येते.

Picture Credit: Pinterest

परफॉर्मन्स तसाच दमदार

हे इंजिन सुमारे 11.8 hp पॉवर आणि 10.8 Nm टॉर्क निर्माण करते. शहरातील रोजच्या वापरासाठी ही बाईक पूर्वीप्रमाणेच योग्य ठरेल.

Picture Credit: Pinterest

सस्पेन्शन आणि हार्डवेअर पूर्वीप्रमाणे

टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, ट्विन रिअर शॉक अब्झॉर्बर आणि 17-इंच अलॉय व्हील्समध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही.

Picture Credit: Pinterest

सिंगल आणि स्प्लिट सीट पर्याय

अपडेटेड Pulsar 125 सिंगल-सीट आणि स्प्लिट-सीट अशा दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

Picture Credit: Pinterest

किंमत किती असू शकते?

नवीन LED फीचर्स आणि कॉस्मेटिक अपडेट्समुळे बाईकची किंमत सध्याच्या मॉडेलपेक्षा किंचित जास्त असण्याची शक्यता आहे.

Picture Credit: Pinterest

लाँचची प्रतीक्षा

डीलरशिपमध्ये बाईक पोहोचल्याने Bajaj लवकरच 2026 Pulsar 125 अधिकृतपणे लाँच करू शकते. 

Picture Credit: Pinterest

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