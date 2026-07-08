Defender लाइनअपमध्ये Vertex Edition ची भर पडली आहे. ही गाडी अधिक प्रीमियम लुक आणि एक्सक्लुझिव्ह डिटेल्ससह सादर करण्यात आली आहे.
Picture Credit: Defender
नवीन अलॉय व्हील्स, फ्रेश स्टायलिंग एलिमेंट्स आणि स्पोर्टी फिनिशमुळे SUV पूर्वीपेक्षा अधिक आकर्षक दिसते.
Picture Credit: Defender
प्रीमियम मटेरियल, आधुनिक डिझाइन आणि अधिक कम्फर्ट देणाऱ्या सीट्समुळे केबिनचा अनुभव आणखी चांगला झाला आहे.
Picture Credit: Defender
Defender 110 मध्ये आता 2+2+2 सीट लेआउटचा पर्याय उपलब्ध असून मोठ्या कुटुंबासाठी हा एक उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: Defender
Roof Accessories, Utility Features आणि Adventure Packs मुळे ऑफ-रोड अनुभव अधिक सक्षम होतो.
Picture Credit: Defender
मोठा टचस्क्रीन, Connected Features आणि Driver Assistance Systems मुळे ड्रायव्हिंग अधिक सोयीस्कर होते.
Picture Credit: Defender
Vertex Edition जागतिक स्तरावर सादर झाली असून भारतातील लॉन्चबाबत कंपनीकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
Picture Credit: Defender