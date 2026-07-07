Ducati ने Diavel V4 ला नवीन Black Roadster रंगसंगतीत सादर केले आहे. ब्लॅक फिनिशसोबत दिलेले यलो अक्सेंट्स आणि स्पोर्टी डिझाइन यामुळे ही बाइक अधिक आकर्षक दिसते.
Picture Credit: Ducati
या बाइकमध्ये 1,158cc V4 Granturismo इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 168 hp पॉवर आणि 126 Nm टॉर्क निर्माण करत असल्याने दमदार परफॉर्मन्सचा अनुभव मिळतो.
Picture Credit: Ducati
6-स्पीड गिअरबॉक्स आणि Quick Shifter मुळे गिअर बदलणे अधिक स्मूथ होते. शहरातील राईडपासून हायवेपर्यंत ही बाइक वेगवान आणि आरामदायी अनुभव देते.
Picture Credit: Ducati
– 6-Speaker TFT Colour Display – Full LED Lighting – Riding Modes – Cornering ABS – Traction Control – Wheelie Control – Cruise Control – Bi-directional Quick Shifter
Picture Credit: Ducati
6-स्पीड गिअरबॉक्स आणि Quick Shifter मुळे गिअर बदलणे अधिक स्मूथ होते. शहरातील राईडपासून हायवेपर्यंत ही बाइक वेगवान आणि आरामदायी अनुभव देते.
Picture Credit: Ducati
Ducati Diavel V4 Black Roadster ची भारतातील एक्स-शोरूम किंमत ₹29.98 लाख ठेवण्यात आली आहे
Picture Credit: Ducati
– Premium Superbike प्रेमी – Long Distance Touring करणारे – Powerful Cruiser शोधणारे रायडर्स – Exclusive Design पसंत करणारे ग्राहक
Picture Credit: Ducati
नवीन Black Roadster Edition, शक्तिशाली V4 इंजिन आणि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्समुळे ही Ducati ची सर्वात आकर्षक Power Cruiser बाइक्सपैकी एक ठरते.
Picture Credit: Ducati