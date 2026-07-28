नवीन रंगांची एंट्री; ग्राहकांसमोर अधिक पर्याय उपलब्ध 

Automobile

28 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

2026 मध्ये दोन्ही बाईक्सना ताजे रंग पर्याय मिळाल्याने ग्राहकांसमोर अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.

नवीन रंगांची एँट्री

Picture Credit: Pinterest

साधा, पारंपरिक लूक पसंत करणाऱ्यांसाठी Bullet 350 चे रंग क्लासिक शैली कायम ठेवतात.

Bullet 350 ची ओळख

Picture Credit: Honda

दैनिक वापरात चमकदार आणि ड्युअल-टोन रंग अधिक लक्ष वेधून घेतात.

शहरात कोणती उठून दिसते?

Picture Credit: Pinterest

टूरिंग आवडणाऱ्या रायडर्सना मॅट किंवा गडद रंग अधिक आकर्षक वाटू शकतात.

लाँग राईडसाठी कोणता लूक?

Picture Credit: Honda

गडद रंगांवर धूळ आणि स्क्रॅच लवकर दिसू शकतात, तर हलक्या रंगांची स्वच्छता तुलनेने सोपी वाटू शकते.

मेनटेन्स फरक

Picture Creit: Pinterest

रंग निवडताना फक्त ट्रेंड पाहू नका. तुमचा वापर, आवड आणि देखभालीची तयारी यांचाही विचार करा.

योग्य रंग कसा निवडाल?

पारंपरिक Bullet 350 की स्टायलिश Classic 350? योग्य रंग निवडल्यास तुमची बाईक अधिक खास दिसू शकते.

तुमची निवड कोणती?

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