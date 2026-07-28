2026 मध्ये दोन्ही बाईक्सना ताजे रंग पर्याय मिळाल्याने ग्राहकांसमोर अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.
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साधा, पारंपरिक लूक पसंत करणाऱ्यांसाठी Bullet 350 चे रंग क्लासिक शैली कायम ठेवतात.
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दैनिक वापरात चमकदार आणि ड्युअल-टोन रंग अधिक लक्ष वेधून घेतात.
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टूरिंग आवडणाऱ्या रायडर्सना मॅट किंवा गडद रंग अधिक आकर्षक वाटू शकतात.
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गडद रंगांवर धूळ आणि स्क्रॅच लवकर दिसू शकतात, तर हलक्या रंगांची स्वच्छता तुलनेने सोपी वाटू शकते.
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रंग निवडताना फक्त ट्रेंड पाहू नका. तुमचा वापर, आवड आणि देखभालीची तयारी यांचाही विचार करा.
पारंपरिक Bullet 350 की स्टायलिश Classic 350? योग्य रंग निवडल्यास तुमची बाईक अधिक खास दिसू शकते.