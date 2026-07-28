Fronx: Coupe-SUV स्टाइल, स्पोर्टी लूक आणि प्रीमियम डिझाइन. Brezza: पारंपरिक SUV लूक, उंच बॉडी आणि दमदार रोड प्रेझेन्स.
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Fronx: 1.2L पेट्रोल, 1.0L Turbo Boosterjet आणि CNG. Brezza: 1.5L Smart Hybrid पेट्रोल आणि CNG.
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Fronx: विशेषतः 1.2L आणि CNG व्हेरिएंटमध्ये अधिक मायलेजसाठी ओळखली जाते. Brezza: 1.5L Smart Hybrid मुळे शहरात आणि हायवेवर संतुलित इंधन कार्यक्षमता देते.
Picture Credit: marutisuzuki
दोन्ही SUV मध्ये 9-इंच टचस्क्रीन, Head-Up Display, 360° कॅमेरा, वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay आणि Connected Car फीचर्स उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: nexaexperience
Maruti Fronx: ₹7.54 लाख ते ₹13.06 लाख (एक्स-शोरूम) Maruti Brezza: ₹8.69 लाख ते ₹14.14 लाख (एक्स-शोरूम)
Picture Credit: marutisuzuki
– स्टायलिश डिझाइन हवे असेल – Turbo इंजिन पसंत असेल – शहरात जास्त वापर असेल
Picture Credit: nexaexperience
– मोठी SUV हवी असेल – कुटुंबासाठी प्रशस्त केबिन महत्त्वाची असेल – 1.5L इंजिन पसंत असेल
Picture Credit: marutisuzuki
स्टाइल आणि Turbo परफॉर्मन्ससाठी Fronx, तर स्पेस, कम्फर्ट आणि फॅमिली वापरासाठी Brezza अधिक योग्य ठरू शकते. अंतिम निवड तुमच्या बजेट आणि गरजांवर अवलंबून असेल.
Picture Credit: marutisuzuki