Maruti Brezza पेक्षा स्वस्त आहे Maruti Fronx! किंमत आणि फीचर्स पाहून तुम्हीही चकित व्हाल

Automobile

28 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Fronx: Coupe-SUV स्टाइल, स्पोर्टी लूक आणि प्रीमियम डिझाइन. Brezza: पारंपरिक SUV लूक, उंच बॉडी आणि दमदार रोड प्रेझेन्स.

डिझाइन

Picture Credit: marutisuzuki

Fronx: 1.2L पेट्रोल, 1.0L Turbo Boosterjet आणि CNG. Brezza: 1.5L Smart Hybrid पेट्रोल आणि CNG.

इंजिन पर्याय

Picture Credit: nexaexperience

Fronx: विशेषतः 1.2L आणि CNG व्हेरिएंटमध्ये अधिक मायलेजसाठी ओळखली जाते. Brezza: 1.5L Smart Hybrid मुळे शहरात आणि हायवेवर संतुलित इंधन कार्यक्षमता देते.

मायलेज

Picture Credit: marutisuzuki

दोन्ही SUV मध्ये 9-इंच टचस्क्रीन, Head-Up Display, 360° कॅमेरा, वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay आणि Connected Car फीचर्स उपलब्ध आहेत.

फीचर्स

Picture Credit: nexaexperience

Maruti Fronx: ₹7.54 लाख ते ₹13.06 लाख (एक्स-शोरूम) Maruti Brezza: ₹8.69 लाख ते ₹14.14 लाख (एक्स-शोरूम)

किंमत

Picture Credit: marutisuzuki

– स्टायलिश डिझाइन हवे असेल – Turbo इंजिन पसंत असेल – शहरात जास्त वापर असेल

Fronx निवडा जर...

Picture Credit: nexaexperience

– मोठी SUV हवी असेल – कुटुंबासाठी प्रशस्त केबिन महत्त्वाची असेल – 1.5L इंजिन पसंत असेल

Brezza निवडा जर...

Picture Credit: marutisuzuki

स्टाइल आणि Turbo परफॉर्मन्ससाठी Fronx, तर स्पेस, कम्फर्ट आणि फॅमिली वापरासाठी Brezza अधिक योग्य ठरू शकते. अंतिम निवड तुमच्या बजेट आणि गरजांवर अवलंबून असेल.

अंतिम निर्णय

Picture Credit: marutisuzuki

Turbo Petrol की Hybrid? मायलेज, परफॉर्मन्स आणि खर्चाच्या बाबतीत कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर? 

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