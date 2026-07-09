Stealth Edition मध्ये आकर्षक Matte Stealth Black एक्स्टेरियर फिनिश देण्यात आला आहे. त्यामुळे Harrier आणि Safari अधिक प्रीमियम आणि दमदार दिसतात.
Picture Credit: tatamotors
केबिनमध्ये Carbon Noir थीम, Stealth Edition बॅजिंग आणि प्रीमियम फिनिश देण्यात आली आहे, ज्यामुळे आतला अनुभव अधिक लक्झरी वाटतो.
Picture Credit: tatamotors
14.5-इंच Samsung Neo QLED टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि Arcade App Suite यांसारखी आधुनिक फीचर्स उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: tatamotors
Harrier आणि Safari या दोन्ही SUV मध्ये ADAS, 360° Camera, 7 Airbags आणि 5-Star Safety Rating सारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये मिळतात.
Picture Credit: tatamotors
Stealth Edition मध्ये 2.0-लिटर डिझेल आणि नवीन 1.5-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिनचे पर्याय उपलब्ध आहेत. Manual आणि Automatic ट्रान्समिशनची निवडही करता येते.
Picture Credit: tatamotors
Harrier Stealth Edition ची किंमत ₹23.94 लाखांपासून सुरू होते. Safari Stealth Edition ची किंमतही संबंधित व्हेरिएंटनुसार वेगळी आहे.
Picture Credit: tatamotors
दमदार डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि वेगळा Matte Black लूक आवडणाऱ्या SUV ग्राहकांसाठी Stealth Edition हा आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: tatamotors