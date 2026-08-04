₹1.29 लाखात आली 2026 Yamaha FZ-S Fi! Hybrid फीचर्सने जिंकले मन

Automobile

04 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

2026 Yamaha FZ-S Fi ची एक्स-शोरूम किंमत ₹1,29,880 ठेवण्यात आली आहे. ही बाईक नवीन ग्राफिक्स आणि OBD-2B अपडेटसह बाजारात दाखल झाली आहे.

₹1.29 लाखात लॉन्च

Picture Credit:yamaha

– 149cc Air-Cooled, Single-Cylinder इंजिन 12.4 PS पॉवर 13.3 Nm टॉर्क – 5-स्पीड गिअरबॉक्स

149cc Blue Core इंजिन

Picture Credit:yamaha

Smart Motor Generator (SMG) मुळे वेग वाढवताना अतिरिक्त सहाय्य मिळते. Stop & Start System मुळे ट्रॅफिकमध्ये इंधनाची बचत होते.

Hybrid Assist टेक्नॉलॉजी

Picture Credit:yamaha

– Bluetooth Connectivity – TFT कलर डिस्प्ले – Turn-by-Turn Navigation – Traction Control System – LED Headlamp व LED Tail Lamp

स्मार्ट फीचर्स

Picture Credit:yamaha

– Single-Channel ABS – Front & Rear Disc Brakes – 7-Step Adjustable Monocross Suspension – Side Stand Engine Cut-of

रायडिंग आणि सेफ्टी

Picture Credit:yamaha

नवीन टँक ग्राफिक्स, मस्क्युलर फ्युएल टँक, स्पोर्टी स्ट्रीटफायटर स्टाइल आणि प्रीमियम फिनिश यामुळे 2026 मॉडेल अधिक आकर्षक दिसते.

डिझाइन अपडेट

Picture Credit:yamaha

2026 Yamaha FZ-S Fi ची स्पर्धा TVS Apache RTR 160, Bajaj Pulsar N150 आणि Hero Xtreme 160R सारख्या बाइक्सशी होणार आहे.

कोणाशी होणार टक्कर?

Picture Credit:yamaha

जर तुम्हाला Hybrid टेक्नॉलॉजी, आधुनिक फीचर्स, उत्कृष्ट मायलेज आणि Yamaha ची विश्वासार्हता हवी असेल, तर 2026 Yamaha FZ-S Fi हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

घ्यावी का?

Picture Credit:yamaha

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