Honda Rebel 300 आणि Royal Enfield Classic 350 या दोन्ही बाइक्स रेट्रो-क्रूझर लुकसह येतात. मात्र त्यांची राइडिंग स्टाइल आणि वैशिष्ट्ये वेगळी आहेत.
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Honda Rebel 300: सुमारे ₹2.60 लाख (अपेक्षित) Royal Enfield Classic 350: ₹1.87 लाख पासून (एक्स-शोरूम)
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Honda Rebel 300: 286cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर Classic 350: 349cc, एअर-ऑइल कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, 20.2 bhp आणि 27 Nm टॉर्क
Picture Credit:Honda
Rebel 300 मध्ये लो-सीट हाइट आणि बॉबर-स्टाईल क्रूझर डिझाइन मिळते. Classic 350 पारंपरिक रेट्रो लुक आणि आरामदायी सरळ बसण्याची पोझिशन देते.
Picture Credit:royalenfield
Rebel 300: LED लाइटिंग, आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले Classic 350: LED हेडलाइट, USB Type-C चार्जर, स्लिप-अँड-असिस्ट क्लच, Tripper Navigation (निवडक व्हेरिएंट्स)
Picture Credit:Honda
Honda Rebel 300: शहरात हलकी, स्टायलिश आणि प्रीमियम क्रूझर हवी असल्यास. Classic 350: लाँग राईड्स, दमदार लो-एंड टॉर्क आणि रेट्रो फील आवडत असल्यास.
Picture Credit:royalenfield
Honda Rebel 300 ✅ हलकी, मॉडर्न ❌ किंमत जास्त Royal Enfield Classic 350 ✅ कमी किंमत, दमदार टॉर्क ❌ वजन जास्त
Picture Credit:Honda
जर तुम्हाला प्रीमियम, हलकी आणि मॉडर्न क्रूझर हवी असेल तर Honda Rebel 300 चांगली निवड ठरू शकते. मात्र कमी किंमत, दमदार परफॉर्मन्स आणि उत्कृष्ट व्हॅल्यू फॉर मनी हवी असेल तर Royal Enfield Classic 350 हा अधिक योग्य पर्याय आहे.
Picture Credit:royalenfield