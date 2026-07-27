2027 Ninja 300 मध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे नवीन रंगसंगती आणि फ्रेश ग्राफिक्स. बाईकची ओळख कायम ठेवत तिचा लूक अधिक आकर्षक करण्यात आला आहे.
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या बाईकमध्ये 296cc लिक्विड-कूल्ड, पॅरलल-ट्विन इंजिन देण्यात आले आहे. शहरातील वापर आणि हायवे राइडिंगमध्ये स्मूथ पॉवर डिलिव्हरी हे याचे मोठे वैशिष्ट्य आहे.
Picture Credit: kawasaki
Assist & Slipper Clutch मुळे गिअर बदलणे अधिक सहज होते. वेगाने डाउनशिफ्ट करतानाही बाईकचे नियंत्रण टिकून राहण्यास मदत होते.
Picture Credit: kawasaki
– ट्विन प्रोजेक्टर हेडलॅम्प – सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर – ड्युअल-चॅनेल ABS – स्पोर्टी फुल-फेअरिंग – आरामदायी स्प्लिट सीट
Picture Credit: kawasaki
पहिली प्रीमियम स्पोर्ट्स बाईक घेणारे रायडर्स, वीकेंड टूरिंग करणारे आणि ट्विन-सिलेंडर इंजिनचा अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी Ninja 300 हा आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: kawasaki
2027 Kawasaki Ninja 300 ची भारतातील एक्स-शोरूम किंमत ₹3.43 लाख ठेवण्यात आली आहे. नवीन मॉडेलमध्ये मुख्यतः कॉस्मेटिक अपडेट्स देण्यात आले आहेत.
Picture Credit: kawasaki
जर तुम्हाला विश्वासार्ह इंजिन, प्रीमियम ब्रँड, स्पोर्टी डिझाइन आणि स्मूथ राइडिंग अनुभव हवा असेल, तर 2027 Kawasaki Ninja 300 आजही आपल्या सेगमेंटमधील मजबूत पर्यायांपैकी एक आहे.
Picture Credit: kawasaki