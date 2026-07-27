नवीन रंग, दमदार इंजिन आणि स्पोर्टी लूक! 2027 Kawasaki Ninja 300 का आहे खास? 

Automobile

23 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

2027 Ninja 300 मध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे नवीन रंगसंगती आणि फ्रेश ग्राफिक्स. बाईकची ओळख कायम ठेवत तिचा लूक अधिक आकर्षक करण्यात आला आहे.

काय बदललं?

Picture Credit: kawasaki

या बाईकमध्ये 296cc लिक्विड-कूल्ड, पॅरलल-ट्विन इंजिन देण्यात आले आहे. शहरातील वापर आणि हायवे राइडिंगमध्ये स्मूथ पॉवर डिलिव्हरी हे याचे मोठे वैशिष्ट्य आहे.

दमदार ट्विन-सिलेंडर इंजिन

Picture Credit: kawasaki

Assist & Slipper Clutch मुळे गिअर बदलणे अधिक सहज होते. वेगाने डाउनशिफ्ट करतानाही बाईकचे नियंत्रण टिकून राहण्यास मदत होते.

राइडिंग अधिक सोपे

Picture Credit: kawasaki

– ट्विन प्रोजेक्टर हेडलॅम्प – सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर – ड्युअल-चॅनेल ABS – स्पोर्टी फुल-फेअरिंग – आरामदायी स्प्लिट सीट

फीचर्समध्ये काय मिळते?

Picture Credit: kawasaki

पहिली प्रीमियम स्पोर्ट्स बाईक घेणारे रायडर्स, वीकेंड टूरिंग करणारे आणि ट्विन-सिलेंडर इंजिनचा अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी Ninja 300 हा आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

कोणासाठी योग्य?

Picture Credit: kawasaki

2027 Kawasaki Ninja 300 ची भारतातील एक्स-शोरूम किंमत ₹3.43 लाख ठेवण्यात आली आहे. नवीन मॉडेलमध्ये मुख्यतः कॉस्मेटिक अपडेट्स देण्यात आले आहेत.

किंमत

Picture Credit: kawasaki

जर तुम्हाला विश्वासार्ह इंजिन, प्रीमियम ब्रँड, स्पोर्टी डिझाइन आणि स्मूथ राइडिंग अनुभव हवा असेल, तर 2027 Kawasaki Ninja 300 आजही आपल्या सेगमेंटमधील मजबूत पर्यायांपैकी एक आहे.

अंतिम निर्णय

Picture Credit: kawasaki

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