Hero Super Splendor Xtec 2.0 ही 125cc कम्युटर बाईक आधुनिक फीचर्स, चांगले मायलेज आणि दैनंदिन वापरासाठी ओळखली जाते. मात्र, याच किंमतीत इतरही दमदार पर्याय उपलब्ध आहेत.
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जर तुम्हाला स्मूथ इंजिन, विश्वासार्ह परफॉर्मन्स आणि आकर्षक डिझाइन हवे असेल, तर Honda SP125 हा पर्याय ठरू शकतो. शहरातील वापरासाठी ही बाईक अनेकांची पसंती आहे.
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स्पोर्टी लूक, आधुनिक डिजिटल फीचर्स आणि उत्साही परफॉर्मन्समुळे TVS Raider 125 तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे. रोजच्या प्रवासासोबत वीकेंड रायड्ससाठीही ती योग्य ठरते.
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Hero ब्रँडमध्येच राहायचे असेल, पण अधिक स्टायलिश पर्याय हवा असेल तर Glamour Xtec विचारात घेऊ शकता. यात आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स आणि आकर्षक डिझाइन मिळते.
Picture Credit: Honda
कम्युटर आणि स्पोर्टी राइडिंगचा समतोल साधणारी Pulsar N125 दमदार लूक, चांगला परफॉर्मन्स आणि आरामदायी रायडिंग अनुभव देते.
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बजेट थोडे वाढवू शकत असाल तर Apache RTR 160 हा अधिक पॉवरफुल पर्याय ठरतो. स्पोर्टी रायडिंग आणि हायवे परफॉर्मन्ससाठी ही बाईक आकर्षक निवड आहे.
मायलेज महत्त्वाचे असेल: Hero Super Splendor Xtec 2.0 रिफाइंड इंजिन: Honda SP125 स्पोर्टी फीचर्स: TVS Raider 125 स्टायलिश कम्युटर: Hero Glamour Xtec अधिक पॉवर: TVS Apache RTR 160
फक्त किंमत पाहून बाईक निवडू नका. इंजिन, फीचर्स, मायलेज, सर्व्हिस नेटवर्क आणि तुमचा वापर लक्षात घेऊन योग्य पर्याय निवडा.