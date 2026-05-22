भारतीय बाजारपेठेत सिटी फेसलिफ्ट लाँच सोबत होंडाने आपली प्रिमियम SUV होंडा ZR-V देखील आणली आहे.
Picture Credit: Pinterest
ही कार लवकरच भारतात उपलब्ध होईल. ती CBU स्वरुपात भारतात आयात केली जाईल. कंपनीने लाँचची डेट अद्याप सांगितलेली नाही.
Picture Credit: Pinterest
ही कार सध्या प्री-बुकिंगसाठी उपलब्ध असून तिची डिलिव्हरी जुलै २०२६ मध्ये सुरु होईल. ही कार बायब्रीड इंजिनसह येईल.
Picture Credit: Pinterest
या ड्युअल - मोटर स्ट्राँग हायब्रीड सिस्टीमसह जोडलेले २.० लिटर पेट्रोल इंजिन असेल, जे १८४ एचपी आणि ३१५ एनएम टॉर्क निर्माण करेल.
Picture Credit: Pinterest
ही कार अवघ्या ८ सेकंदात ० ते १०० किमी/ तास वेग पकडते आणि तिचा सर्वाधिक वेग १७२ किमी/ तास आहे.
Picture Credit: Pinterest
ही प्रिमियम SUV २२.७९ किमी प्रति लिटरचे मायलेज देईल. या कारमध्ये जागतिक SUV स्टायलिंग आणि आकर्षक डिझाइन असेल.
\Picture Credit: Pinterest
एल-आकाराच्या डीआरएलसह पूर्ण एलईडी हेडलाईट्स असतील. तसेच या कारमध्ये काळी ग्रिल, एअर व्हेंट्स असलेला फ्रंट बंपर आणि काळ्या रंगाचा खालचा भाग असेल.
Picture Credit: Pinterest
या कारमध्ये १८ इंची अलॉय व्हील्स असतील आणि आजकाल बहुतेक गाड्यांमध्ये सामान्यपणे आढळणारे कनेक्टेड टेललाइट्स यामध्ये नसतील.
Picture Credit: Pinterest
होंडा ZR-V ची लांबी ४५६७ मिमी, रुंदी १८४० मिमी आणि उंची १६२१ मिमी आहे. व्हीलबेस २६५५ मिमी असून १३१३ लिटरची बूट स्पेस मिळते.
Picture Credit: Pinterest
तुमची Car Hack होऊ शकते? Cybersecurity चा वाढता धोका