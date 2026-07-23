जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

23 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

कामात नवीन संधी मिळतील; घाईत निर्णय घेणे टाळा.

मेष

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आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक दिवस; प्रलंबित कामे पूर्ण होतील.

वृषभ

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कामाची धावपळ होईल; बोलण्यावर आणि रागावर नियंत्रण ठेवा.

मिथुन

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वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल; दिवस सकारात्मक आणि भाग्यकारक राहील.

कर्क

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पैशांच्या व्यवहारात सावधगिरी बाळगा आणि आरोग्याची काळजी घ्या.

सिंह

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व्यवसायात धनलाभ होईल; नवीन गुंतवणुकीसाठी उत्तम दिवस.

 कन्या

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मेहनतीचे फळ मिळेल; अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

 तूळ

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जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा आणि कामात यश मिळेल.

वृश्चिक

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प्रगतीचा दिवस असून घरातील वातावरण उत्साही राहील.

धनु

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आत्मविश्वास वाढेल आणि प्रवासाचे योग येतील.

मकर

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अचानक धनलाभाची शक्यता असून मानसन्मान वाढेल.

कुंभ

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सर्व कामे आत्मविश्वासाने पूर्ण होतील आणि दिवस आनंदी जाईल.

मीन

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