260 किमी रेंजसह नवीन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक
Picture Credit:Avore
Avore ने भारतीय बाजारात EX सीरिज सादर केली असून EX2S हे त्यातील सर्वात प्रीमियम मॉडेल आहे.
Picture Credit:Avore
एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर EX2S सुमारे 260 किमी IDC रेंज देण्याचा दावा करते.
Picture Credit:Avore
शहरातील वापरासोबतच हायवे राइडसाठीही ही बाइक चांगली कामगिरी करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
Picture Credit:Avore
या मॉडेलमध्ये 5kWh बॅटरी पॅक देण्यात आला असून जलद चार्जिंगलाही सपोर्ट आहे.
Picture Credit:Avore
EX2S मध्ये 7-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, पाच रायडिंग मोड्स आणि स्मार्ट कनेक्टिव्हिटीसारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये मिळतात.
Picture Credit:Avore
शार्प बॉडीवर्क, LED लाइट्स आणि फ्युचरिस्टिक स्टाइलमुळे EX2S रस्त्यावर वेगळी ओळख निर्माण करते.
Picture Credit:Avore
एक्स-शोरूम किंमत: ₹1.70 लाख Pre-Booking Offer: फक्त ₹799 मध्ये बुकिंग सुरू सुरुवातीच्या ग्राहकांसाठी प्री-बुकिंग सुरू असून लवकर बुकिंग करणाऱ्यांना विशेष लॉन्च बेनिफिट्सचा लाभ मिळू शकतो.
Picture Credit:Avore
लांब रेंज, दमदार परफॉर्मन्स आणि आधुनिक फीचर्समुळे Avore EX2S भारतीय इलेक्ट्रिक बाइक बाजारात एक आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
Picture Credit:Avore