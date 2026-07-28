Avore EX2S: 260km रेंज, 114km/h स्पीड; खरेदीपूर्वी हे नक्की जाणून घ्या

Automobile

28 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

260 किमी रेंजसह नवीन इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक

Avore EX2S भारतात लॉन्च!

Picture Credit:Avore

Avore ने भारतीय बाजारात EX सीरिज सादर केली असून EX2S हे त्यातील सर्वात प्रीमियम मॉडेल आहे.

नवीन EV ब्रँडची दमदार एंट्री

Picture Credit:Avore

एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर EX2S सुमारे 260 किमी IDC रेंज देण्याचा दावा करते.

260 किमी IDC रेंज

Picture Credit:Avore

शहरातील वापरासोबतच हायवे राइडसाठीही ही बाइक चांगली कामगिरी करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

114 किमी/ताशी टॉप स्पीड

Picture Credit:Avore

या मॉडेलमध्ये 5kWh बॅटरी पॅक देण्यात आला असून जलद चार्जिंगलाही सपोर्ट आहे.

मोठी 5kWh बॅटरी

Picture Credit:Avore

EX2S मध्ये 7-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, पाच रायडिंग मोड्स आणि स्मार्ट कनेक्टिव्हिटीसारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये मिळतात.

प्रीमियम फीचर्स

Picture Credit:Avore

शार्प बॉडीवर्क, LED लाइट्स आणि फ्युचरिस्टिक स्टाइलमुळे EX2S रस्त्यावर वेगळी ओळख निर्माण करते.

स्पोर्टी डिझाइन

Picture Credit:Avore

एक्स-शोरूम किंमत: ₹1.70 लाख Pre-Booking Offer: फक्त ₹799 मध्ये बुकिंग सुरू सुरुवातीच्या ग्राहकांसाठी प्री-बुकिंग सुरू असून लवकर बुकिंग करणाऱ्यांना विशेष लॉन्च बेनिफिट्सचा लाभ मिळू शकतो.

किंमत आणि Pre-Booking

Picture Credit:Avore

लांब रेंज, दमदार परफॉर्मन्स आणि आधुनिक फीचर्समुळे Avore EX2S भारतीय इलेक्ट्रिक बाइक बाजारात एक आकर्षक पर्याय ठरू शकते.

नवीन EV पर्याय

Picture Credit:Avore

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