10 वर्षांच्या मुलांसाठी TVS ने आणली Mini Racing Bike; Apache RR 200 Mini ची पहिली झलक

Automobile

28 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

लहान रायडर्ससाठी TVS ची खास Mini Race Bike!

TVS Apache RR 200 Mini

Picture Credit: tvsracing_official

Apache RR 200 Mini ही रोजच्या वापरासाठी नाही. ती खास बंद रेस ट्रॅकवर प्रशिक्षणासाठी विकसित करण्यात आली आहे.

सामान्य बाइकपेक्षा वेगळी

Picture Credit: tvsracing_official

लहान वयातील रायडर्सना योग्य तंत्र, संतुलन आणि ट्रॅकवरील शिस्त शिकवणे हा या बाइकचा मुख्य उद्देश आहे.

भावी रायडर्ससाठी खास

Picture Credit: tvsracing_official

पूर्ण फेअरिंग, रेस-स्टाईल बॉडी आणि आकर्षक ग्राफिक्समुळे ही बाइक छोट्या आकारातही सुपरस्पोर्ट मोटरसायकलचा अनुभव देते.

स्पोर्टी लूक

Picture Credit: tvsracing_official

प्रशिक्षित प्रशिक्षकांच्या देखरेखीखाली नियंत्रित ट्रॅकवर रायडिंगचा सराव केला जातो, त्यामुळे शिकण्याचा अनुभव अधिक सुरक्षित ठरतो.

सुरक्षित प्रशिक्षण

Picture Credit: tvsracing_official

अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणामुळे भविष्यात राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय मोटरस्पोर्टमध्ये सहभागी होण्यासाठी मजबूत पाया तयार होऊ शकतो.

रेसिंग करिअरची पहिली पायरी

Picture Credit: tvsracing_official

लहान वयातच प्रतिभावान रायडर्स तयार करण्यासाठी अशा उपक्रमांमुळे भारतीय रेसिंग संस्कृतीला मोठी चालना मिळू शकते.

भारतीय मोटरस्पोर्टला नवी दिशा

Picture Credit: tvsracing_official

Apache RR 200 Mini ही फक्त एक मिनी बाइक नाही, तर उद्याच्या प्रोफेशनल रायडर्सना घडवण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.

रेसिंगचे स्वप्न आता लहान वयातच

Picture Credit: tvsracing_official

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