लहान रायडर्ससाठी TVS ची खास Mini Race Bike!
Picture Credit: tvsracing_official
Apache RR 200 Mini ही रोजच्या वापरासाठी नाही. ती खास बंद रेस ट्रॅकवर प्रशिक्षणासाठी विकसित करण्यात आली आहे.
Picture Credit: tvsracing_official
लहान वयातील रायडर्सना योग्य तंत्र, संतुलन आणि ट्रॅकवरील शिस्त शिकवणे हा या बाइकचा मुख्य उद्देश आहे.
Picture Credit: tvsracing_official
पूर्ण फेअरिंग, रेस-स्टाईल बॉडी आणि आकर्षक ग्राफिक्समुळे ही बाइक छोट्या आकारातही सुपरस्पोर्ट मोटरसायकलचा अनुभव देते.
Picture Credit: tvsracing_official
प्रशिक्षित प्रशिक्षकांच्या देखरेखीखाली नियंत्रित ट्रॅकवर रायडिंगचा सराव केला जातो, त्यामुळे शिकण्याचा अनुभव अधिक सुरक्षित ठरतो.
Picture Credit: tvsracing_official
अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणामुळे भविष्यात राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय मोटरस्पोर्टमध्ये सहभागी होण्यासाठी मजबूत पाया तयार होऊ शकतो.
Picture Credit: tvsracing_official
लहान वयातच प्रतिभावान रायडर्स तयार करण्यासाठी अशा उपक्रमांमुळे भारतीय रेसिंग संस्कृतीला मोठी चालना मिळू शकते.
Picture Credit: tvsracing_official
Apache RR 200 Mini ही फक्त एक मिनी बाइक नाही, तर उद्याच्या प्रोफेशनल रायडर्सना घडवण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.
Picture Credit: tvsracing_official