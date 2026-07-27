जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

27 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

नव्या आठवड्याची सुरुवात उत्साहाने होईल आणि कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील.

मेष

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आर्थिक नियोजनावर भर द्या; थकीत पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे.

वृषभ

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नोकरी-व्यवसायात नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि सहकाऱ्यांचे पूर्ण सहकार्य लाभेल.

मिथुन

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कामाचा ताण वाढू शकतो, त्यामुळे निर्णय घेताना घाईगडबड न करता शांत राहा.

कर्क

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नेतृत्वगुणांना वाव मिळेल आणि अडकलेली कामे मार्गी लागतील.

सिंह

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नियोजित कामे वेळेत पूर्ण झाल्यामुळे समाधानाचा आणि दिलासादायक दिवस राहील.

 कन्या

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व्यावसायिक संबंधात सुधारणा होईल आणि नवीन करारांवर स्वाक्षरी होऊ शकते.

 तूळ

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अचानक धनलाभाचे योग आहेत; मात्र खाण्यापिण्याच्या बाबतीत आरोग्याची काळजी घ्या.

वृश्चिक

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सकारात्मक विचारांमुळे कामात यश मिळेल आणि प्रवासाचे बेत ठरतील.

धनु

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कामाच्या ठिकाणी कठोर मेहनतीचे सकारात्मक फळ मिळेल आणि वरिष्ठांची प्रशंसा लाभेल.

मकर

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मित्रांच्या सहकार्याने महत्त्वाची कामे पूर्ण होतील आणि नवीन आर्थिक स्रोत सापडतील.

कुंभ

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सर्जनशील कामात यश मिळेल आणि कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील.

मीन

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