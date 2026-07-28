जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

28 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या आणि सकारात्मक ऊर्जा लाभेल.

मेष

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आर्थिक नियोजनावर भर द्या; अचानक धनलाभाची शक्यता आहे.

वृषभ

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संवादकौशल्यामुळे महत्त्वाच्या कामांत यश आणि गोडवा निर्माण होईल.

मिथुन

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कौटुंबिक वातावरणात सुख-शांती लाभेल, आरोग्याची काळजी घ्या.

कर्क

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आत्मविश्वासात वाढ होईल आणि नवीन संधींचे दार उघडेल.

सिंह

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खर्चावर नियंत्रण ठेवा, घाईगडबडीत कोणताही निर्णय घेऊ नका.

 कन्या

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मित्र आणि सहकाऱ्यांचे उत्तम सहकार्य लाभल्याने मन प्रसन्न राहील.

 तूळ

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करिअरमध्ये प्रगतीचे योग असून वरिष्ठांची साथ मिळेल.

वृश्चिक

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नशिबाची उत्तम साथ लाभेल, प्रवासाचे योग संभवतात.

धनु

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महत्त्वाची कामे पूर्ण करताना संयम आणि काळजी बाळगा.

मकर

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भागीदारीच्या कामात यश मिळेल आणि नवीन नातेसंबंध दृढ होतील.

कुंभ

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जुन्या समस्यांतून मार्ग निघेल, कामातील मेहनत फळाला येईल.

मीन

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