दही साठवण्यासाठी सोप्या टिप्स जाणून घ्या

18  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

दही एक प्रोबायोटिक फूड आहे. जे आपल्या आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. याशिवाय दह्यामध्ये प्रथिने असतात. यामध्ये कॅल्शियम, विटामिन डी असते. त्यामुळे हाड मजबूत राहतात

दह्याचे फायदे 

Picture Credit: Pinterest

हल्ली बाजारात पॅकेट बंद दही मिळते. पण घरी तयार केलेल्या दह्याचा वापर करणे चांगले मानले जाते. दही घरी कसे तयार करायचे जाणून घ्या 

घरी तयार केलेले दही

Picture Credit: Pinterest

विरजण नसल्यास दुधामध्ये 4 ते 5 हिरव्या मिरच्यांचे देठ घाला आणि त्यानंतर यामध्ये चमच्याने एकत्र केल्यानंतर 8 ते 10 तास सेट होण्यासाठी ठेवा.

हिरवी मिरचीचा करा वापर

Picture Credit: Pinterest

दही साठवायचे आहे पण विरजण नाही आहे तर चांदीच्या नाण्याचा वापर करा. हे दुधात टाकून ठेवल्याने दही तयार होण्यास मदत होते. 

चांदीचे नाणे 

Picture Credit: Pinterest

लिंबूचा वापर 

दही फाटण्यासाठी लिंबाच्या रसाचा वापर केला जातो. त्यासाठी उकळत्या दुधामध्ये लिंबू टाकतात. हलक्या उकळत्या दुधामध्ये  लिंबाचा रस टाकून एकत्र करून दही बनवू शकता. 

Picture Credit: Pinterest

विरजण नसल्यास दही बनवण्यासाठी सिट्रीक ॲसिडचा वापर करू शकता. मात्र कमी प्रमाणात दुधात त्याचा वापर करा.

सिट्रीक ॲसिडपासून दही 

Picture Credit: Pinterest

हिरव्या मिरचीसारखे सुक्या लाल मिरचीने देखील दही बनवू शकता. यासाठी डेटासकट तीन ते चार सुखी लाल मिरची दुधात टाकून चमच्याने हलवा आणि दही जमवण्यासाठी ठेवा.

लाल मिरचीचा वापर 

Picture Credit: Pinterest

