हॉटेलसारखे टेस्टी दही कबाब आता घरच्या घरी

Life style

17 february 2026

Author:  नुपूर भगत

साधे दही स्वच्छ कापडात बांधून 4-5 तास टांगून ठेवा, जेणेकरून त्यातील पाणी पूर्णपणे निघून जाईल.

दही तयार करा

Picture Credit: Pinterest

कढईत बेसन हलक्या आचेवर गुलाबीसर होईपर्यंत भाजा आणि  थंड होऊ द्या.

 बेसन भाजून घ्या

Picture Credit: Pinterest

एका भांड्यात हंग कर्ड, भाजलेले बेसन, ब्रेडक्रम्ब्स, कांदा, हिरवी मिरची, जिरेपूड, धणेपूड, मीठ आणि कोथिंबीर घालून चांगले मिक्स करा.

मिश्रण तयार करा

Picture Credit: Pinterest

तयार मिश्रणाचे लहान लहान गोळे करून हलकेच चपटा आकार द्या. जर मिश्रण सैल वाटले तर थोडे ब्रेडक्रम्ब्स वाढवा.

 गोळे बनवा

Picture Credit: Pinterest

कबाब 15-20 मिनिटे फ्रिजमध्ये ठेवा, त्यामुळे ते फ्राय करताना तुटणार नाहीत.

सेट होऊ द्या

Picture Credit: Pinterest

तव्यावर थोडे तेल गरम करून कबाब मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि खमंग होईपर्यंत शॅलो फ्राय करा.

 शॅलो फ्राय करा

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम कचोरी दह्यासोबत किंवा उपवासाच्या चटणीसोबत वाढा.

सर्व्ह करणे

Picture Credit: Pinterest

महाशिवरात्रीनिमित्त घरी बनवा कुरकुरीत साबुदाणा टिक्की

पुढे वाचा