साधे दही स्वच्छ कापडात बांधून 4-5 तास टांगून ठेवा, जेणेकरून त्यातील पाणी पूर्णपणे निघून जाईल.
कढईत बेसन हलक्या आचेवर गुलाबीसर होईपर्यंत भाजा आणि थंड होऊ द्या.
एका भांड्यात हंग कर्ड, भाजलेले बेसन, ब्रेडक्रम्ब्स, कांदा, हिरवी मिरची, जिरेपूड, धणेपूड, मीठ आणि कोथिंबीर घालून चांगले मिक्स करा.
तयार मिश्रणाचे लहान लहान गोळे करून हलकेच चपटा आकार द्या. जर मिश्रण सैल वाटले तर थोडे ब्रेडक्रम्ब्स वाढवा.
कबाब 15-20 मिनिटे फ्रिजमध्ये ठेवा, त्यामुळे ते फ्राय करताना तुटणार नाहीत.
तव्यावर थोडे तेल गरम करून कबाब मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि खमंग होईपर्यंत शॅलो फ्राय करा.
गरमागरम कचोरी दह्यासोबत किंवा उपवासाच्या चटणीसोबत वाढा.
