– 6.88" 120Hz डिस्प्ले – 5200mAh बॅटरी – Android 15 Go मोठा डिस्प्ले आणि आकर्षक डिझाइन.
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– 32MP AI कॅमेरा – 120Hz डिस्प्ले – 5200mAh बॅटरी स्टायलिश लूक आणि दमदार बॅटरी.
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– 5G सपोर्ट – 90Hz डिस्प्ले – 5000mAh बॅटरी कमी बजेटमध्ये 5G अनुभव.
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– 120Hz डिस्प्ले – 5000mAh बॅटरी – AI फीचर्स स्लिम डिझाइन आणि प्रीमियम फिनिश.
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– 120Hz डिस्प्ले – IP64 रेटिंग – 5000mAh बॅटरी स्टायलिश डिझाइन आणि चांगला परफॉर्मन्स.
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– 90Hz किंवा 120Hz डिस्प्ले – किमान 5,000mAh बॅटरी – Android अपडेट्स – 4GB किंवा 6GB RAM – 128GB स्टोरेजला प्राधान्य द्या
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फोनची किंमत ऑफर्सनुसार बदलू शकते. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी RAM, Storage, डिस्प्ले आणि बॅटरी यांची तुलना करूनच योग्य पर्याय निवडा.
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