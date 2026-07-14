रस्त्यात टायर पंक्चर? टेंन्शन सोडा करा या गोष्टी

Automobile

14 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

रस्त्यात टायर पंक्चर?

Tubeless Tyre मध्ये पंक्चर झालं तरी लगेच टायर बसत नाही. योग्य निर्णय घेतल्यास तुम्ही सुरक्षितपणे पुढे जाऊ शकता.

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बाइकचा वेग कमी करा

टायरची हवा कमी होत असल्याचे जाणवताच अचानक ब्रेक लावू नका. हळूहळू वेग कमी करून सुरक्षित ठिकाणी बाइक थांबवा.

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टायर तपासून पाहा

खिळा, स्क्रू किंवा इतर कोणती वस्तू टायरमध्ये अडकली आहे का ते पाहा. ती लगेच बाहेर काढू नका, कारण त्यामुळे हवा अधिक वेगाने बाहेर पडू शकते.

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जर तुमच्याकडे Tubeless Puncture Repair Kit असेल तर त्याच्या मदतीने तात्पुरता प्लग लावून जवळच्या गॅरेजपर्यंत पोहोचता येते.

तात्पुरती दुरुस्ती शक्य

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दुरुस्ती केल्यानंतर टायरमध्ये कंपनीने सुचवलेल्या प्रमाणात हवा भरा. कमी किंवा जास्त दाबामुळे टायरचे नुकसान होऊ शकते.

योग्य दाबाने हवा भरा

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तात्पुरता प्लग लावल्यानंतर जास्त वेगाने प्रवास टाळा. शक्य तितक्या लवकर अधिकृत टायर शॉप किंवा मेकॅनिककडून टायर तपासून घ्या.

पंक्चर भरल्यानंतरही सावध राहा

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जर टायरच्या बाजूला (Sidewall) कट पडला असेल किंवा मोठे छिद्र असेल, तर दुरुस्तीपेक्षा नवीन टायर बसवणे अधिक सुरक्षित ठरते.

प्रत्येक टायर दुरुस्त होत नाही

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Tubeless Repair Kit Mini Air Compressor Tyre Pressure Gauge हातमोजे आणि टॉर्च हे साहित्य आपत्कालीन परिस्थितीत मोठी मदत करू शकते.

हे साहित्य नेहमी सोबत ठेवा

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Tubeless Tyre पंक्चर झाल्यास घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. योग्य पद्धतीने दुरुस्ती करून शक्य तितक्या लवकर तज्ज्ञांकडून टायरची तपासणी करून घ्या. सुरक्षित प्रवास हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.

लक्षात ठेवा

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