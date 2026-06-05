5000 पावलांमध्ये किती किलोमीटर अंतर कापले जाते?

Web story

2 june 2026

Author: shreya deshmukh

2.5 फूट

तस तर एका पावलाची लांबी ही 2.5 फूट असते.

Picture Credit: stockcake

3.8 किलोमीटर

त्यामुळे पाच हजार पावलांमध्ये 3.8 किलोमीटर अंतर कापले जाते.

Picture Credit : stockcake

45 ते 60 मिनिटे

या अंतराला सर्वसाधारण चालण्याच्या गतीमध्ये पूर्ण केल्यास 45 ते 60 मिनिटांचा वेळ लागतो.

Picture Credit: stockcake

तसेच यामध्ये 150 ते 300 कॅलरी बर्न होतात.

कॅलरी

Picture Credit: stockcake

दररोज 5,000 पावले चालल्याने ब्लड शुगर आणि ब्लड प्रेशर नियंत्रित राहते.

शुगर आणि ब्लड प्रेशर

Picture Credit: stockcake

यामुळे आपल्या हृदयाचे स्वास्थ्य चांगले राहते आणि तणाव आणि चिंतेचे प्रमाण कमी होते.

स्वास्थ्य

\Picture Credit: stockcake

WHO चांगल्या आरोग्यासाठी दररोज 10,000 पावले चालण्याचा सल्ला देते.

WHO

Picture Credit: stockcake

सगळ्यात महाग केशर कोणते आहे?

पुढे वाचा