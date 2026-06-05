5000 पावलांमध्ये किती किलोमीटर अंतर कापले जाते?

तस तर एका पावलाची लांबी ही 2.5 फूट असते.
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त्यामुळे पाच हजार पावलांमध्ये 3.8 किलोमीटर अंतर कापले जाते.
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या अंतराला सर्वसाधारण चालण्याच्या गतीमध्ये पूर्ण केल्यास 45 ते 60 मिनिटांचा वेळ लागतो.
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तसेच यामध्ये 150 ते 300 कॅलरी बर्न होतात.
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दररोज 5,000 पावले चालल्याने ब्लड शुगर आणि ब्लड प्रेशर नियंत्रित राहते.
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यामुळे आपल्या हृदयाचे स्वास्थ्य चांगले राहते आणि तणाव आणि चिंतेचे प्रमाण कमी होते.
\Picture Credit: stockcake
WHO चांगल्या आरोग्यासाठी दररोज 10,000 पावले चालण्याचा सल्ला देते.
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सगळ्यात महाग केशर कोणते आहे?