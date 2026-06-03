टोयोटाने पहिली इलेक्ट्रिक कार, टोयोटा एबेला लाँच केली आहे. ही कार मारुती सुझुकी ईविटाराचेच एक रिबॅज्ड व्हर्जन आहे.
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टोयोटाने फक्त टॉप-स्पेक E3 ट्रिमच्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. ज्याची किंमत २३.६० लाख (एक्स शोरुम) आहे.
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कंपनीने अद्याप E1 आणि E2 च्या किंमती जाहीर केल्या नव्हत्या. टोयोटाने आता या कारसाठी BaaS किंमती जाहीर केल्या आहेत.
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ही किंमत कोणत्या व्हेरिएंटसाठी आहे हे स्पष्ट नाही. मारुती सुझुकी ई-विटाराच्या टॉप स्पेक व्हेरिएंटची किंमत २०.०१ लाख आहे.
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मारुती कारच्या BaaS व्हेरिएंटच किंमत १४.५१ लाख आहे. टोयोटो एबेलाचा टॉप-स्पेक व्हेरिएंट मारुतीपेक्षा ३.५९ लाख अधिक महाग आहे.
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टोयोटा एबेला E3मध्ये 61kWh क्षमतेची बॅटरी असून ती एका चार्जवर 543 किमीची रेंज देते. ही कार डीसी चार्जिंगला सपोर्ट करते.
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ही कार फक्त ४५ मिनिटांत १०% पासून ८०% पर्यंत चार्ज होऊ शकते. कारची एकट मोटर १७२ एचपी आणि १९३ एनएम टॉर्क निर्माण करते.
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या कारमध्ये १०.१ इंचाची इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, १०.२ इंचाचा TFT इन्स्टुमेंट क्लस्टर, ऑटो क्लायमेट कंट्रोल आणि लेव्हल-२ ADAS मिळते.
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आता Mileage नाही, तर Safety पाहून Cars खरेदी होतायत