कमी बजेट, जास्त सुरक्षा! ६ एअरबॅगसह येणारी ही कार ठरते बेस्ट

01 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

भारतात गाडी खरेदी करताना आता सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. 

६ एअरबॅग असलेल्या गाड्या प्रवाशांना अधिक चांगली सुरक्षा देतात.

भारतात ६ एअरबॅग असलेल्या परवडणाऱ्या गाड्या पाहुया. तसेच तुमच्या बजेटमध्ये कोणती आहे ते जाणून घ्या.

ही देशातील सर्वात स्वस्त ६ एअरबॅग असलेली कार असून, तिची किंमत ३.७० लाख पासून सुरु होते.

मारुती सुझुकी  अल्टो के १०

होंडाई ग्रँड i10 निओसची किंमत ५.९८ लाख पासून सुरु होते. एंट्री-लेव्हल हॅचबॅच म्हणून यात स्टँडर्ड म्हणून ६ एअरबॅग मिळतात.

होंडाई ग्रँड i10 निओस

स्पोर्टी लूक आणि ६ एअरबॅग्ज असलेली मुंबई एक्सटर मायक्रो-एसयूव्ही, किंमत ५.९९ लाख पासून सुरु. 

एक्सटर मायक्रो-एसयूव्ही

ही ४ स्टार सुरक्षा रेटिंग असलेली एक परवडणारी SUV असून तिची किंमत ६.१२ लाख पासून सुरु होते.

निसान मॅग्नाइट 

याची किंमत ७.४९ लाख पासून सुरु होते. ही गाडी अत्याधुनिक वैशिष्ट्ये आणि मजबूत सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह येते.

महिंद्रा XUV 3XO 

आता तुम्ही सुरक्षेची तडजोड न करता, तुमच्या बजेटमध्ये ६ एअरबॅग असलेली कार खरेदी करु शकता.

तुमच्या बजेटनुसार योग्य पर्याय निवडा आणि सुरक्षित प्रवासाचा आनंद घ्या.

