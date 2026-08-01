100 वर्षांहून जुन्या या कार आजही आहेत सुपरहिट! पाहा 7 दिग्गज Antique Cars

Automobile

01 August 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Antique Car म्हणजे काय?

25 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेली कार म्हणजे Antique Car. अशा गाड्या आजही कलेक्टर्ससाठी अनमोल ठेवा मानल्या जातात.

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Ford Model T

1908 मध्ये आलेल्या या कारने सामान्य लोकांसाठी कार खरेदीचे स्वप्न साकार केले. आधुनिक वाहन उद्योगाचा पाया घालणाऱ्या गाड्यांपैकी ही एक आहे.

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Rolls-Royce Phantom II

आलिशान डिझाइन, उत्कृष्ट कारागिरी आणि राजेशाही अनुभवामुळे ही कार आजही जगातील सर्वात प्रतिष्ठित क्लासिक कार्समध्ये गणली जाते.

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Mercedes-Benz 300 SL

Gullwing दरवाजे आणि दमदार परफॉर्मन्समुळे ही कार ऑटोमोबाईल इतिहासातील सर्वात आयकॉनिक स्पोर्ट्स कार्सपैकी एक ठरली.

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Jaguar E-Type

आकर्षक डिझाइन आणि वेगवान इंजिन यामुळे या कारला अनेक तज्ज्ञांनी 'सर्वात सुंदर कार' अशी उपाधी दिली आहे.

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Volkswagen Beetle

साधेपणा, विश्वासार्हता आणि वेगळ्या डिझाइनमुळे Beetle अनेक दशकांपर्यंत जगभर लोकप्रिय राहिली.

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Ferrari 250 GTO

मर्यादित उत्पादनामुळे ही कार अत्यंत दुर्मिळ आहे. लिलावात तिची किंमत शेकडो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते.

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Chevrolet Bel Air

1950 च्या दशकातील अमेरिकन कार संस्कृतीचे प्रतीक मानली जाणारी ही कार आजही विंटेज कार शोमध्ये विशेष आकर्षण ठरते.

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आजही का आहे इतकी क्रेझ?

अनोखा इतिहास, मर्यादित उपलब्धता, क्लासिक डिझाइन आणि वाढती कलेक्टर व्हॅल्यू यामुळे Antique Cars ची लोकप्रियता आजही कायम आहे.

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