25 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेली कार म्हणजे Antique Car. अशा गाड्या आजही कलेक्टर्ससाठी अनमोल ठेवा मानल्या जातात.
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1908 मध्ये आलेल्या या कारने सामान्य लोकांसाठी कार खरेदीचे स्वप्न साकार केले. आधुनिक वाहन उद्योगाचा पाया घालणाऱ्या गाड्यांपैकी ही एक आहे.
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आलिशान डिझाइन, उत्कृष्ट कारागिरी आणि राजेशाही अनुभवामुळे ही कार आजही जगातील सर्वात प्रतिष्ठित क्लासिक कार्समध्ये गणली जाते.
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Gullwing दरवाजे आणि दमदार परफॉर्मन्समुळे ही कार ऑटोमोबाईल इतिहासातील सर्वात आयकॉनिक स्पोर्ट्स कार्सपैकी एक ठरली.
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आकर्षक डिझाइन आणि वेगवान इंजिन यामुळे या कारला अनेक तज्ज्ञांनी 'सर्वात सुंदर कार' अशी उपाधी दिली आहे.
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साधेपणा, विश्वासार्हता आणि वेगळ्या डिझाइनमुळे Beetle अनेक दशकांपर्यंत जगभर लोकप्रिय राहिली.
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मर्यादित उत्पादनामुळे ही कार अत्यंत दुर्मिळ आहे. लिलावात तिची किंमत शेकडो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते.
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1950 च्या दशकातील अमेरिकन कार संस्कृतीचे प्रतीक मानली जाणारी ही कार आजही विंटेज कार शोमध्ये विशेष आकर्षण ठरते.
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अनोखा इतिहास, मर्यादित उपलब्धता, क्लासिक डिझाइन आणि वाढती कलेक्टर व्हॅल्यू यामुळे Antique Cars ची लोकप्रियता आजही कायम आहे.
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